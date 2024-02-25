26 февраля – какой церковный праздник, почему не стоит громко веселиться, танцевать и петь

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 февраля, в православном календаре день памяти святителя Порфирия. Святой Порфирий, епископ Газский был выдающимся духовным деятелем раннехристианской церкви. Он жил в III веке в городе Газа, расположенном на территории современного Израиля.

Святой Порфирий принял христианство в очень раннем возрасте и стал известен своей глубокой верой и аскетической жизнью. Он уделял много времени молитве и отчуждению, чтобы глубже понять духовную истину. Впоследствии он был рукоположен на епископскую службу в Газе, где отметился своей заботой о верных и борьбе против язычества и его влиянии на христианское общество.

Святой Порфирий также прославился как чудотворец. Ему приписываются многочисленные удивительные случаи, включая чудеса исцеления больных и освобождение от демонов. Его святые реликвии хранятся в католических и православных храмах как объекте поклонения и источнике духовной силы для верующих.

Приметы 26 февраля

Народные приметы 26 февраля / Фото: pixabay.com

Ива начала цвести – будет большой урожай.

Голуби прячутся под крышей дома – ждите похолодания.

Вороны в небе летают в оттепель.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя громко веселиться, танцевать и петь, потому что, по поверьям наших предков, вместе с вами решит разгуляться и нечистая сила, которая принесет беды. Также запрещалось одалживать деньги или вещи, иначе весь год будешь в долгах ходить.

Что можно делать завтра

Ива в этот день считалась святым деревом, способным вылечить бородавки. Надо было прикоснуться ею к сухой ветви дерева, чтобы бородавка сама отпала.

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