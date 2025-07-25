Церковный праздник 26 июля / © pixabay.com

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Завтра, 26 июля, в православном календаре день памяти святого мученика Ермолая. Раннехристианский святой и мученик, уважаемый в православной и католической церквях. Его жизнь связана с периодом гонений на христиан в Римской империи.

Ермолай был родом из города Смирна (современный Измир в Турции). По преданию, он был врачом, активно помогавшим христианам, спасая их жизнь не только телесно, но и духовно — проповедуя веру. В некоторых источниках Ермолай называется епископом, хотя это не всегда однозначно подтверждается. Его жизнь приходится примерно на II–III век нашей эры — время, когда христиане страдали от жестоких гонений.

Святой Ермолай был арестован за свою веру и проповедническую деятельность во время одного из гонений. Ему предлагали отречься от христианства и поклониться языческим богам, но он остался непреклонен. За это он был подвергнут жестоким мучениям и казненным за веру. Его смерть стала символом несокрушимости христианской веры и вдохновила многих верующих.

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Церковный праздник 26 июля — день памяти святой преподобной мученицы Параскевы

Одна из самых известных раннехристианских святых, уважаемая как мученица и преподобная (то есть праздники, ведущие праведную, аскетическую жизнь). Она родилась во второй половине III века в городе Эпив (или Эпов Сардском) в Малой Азии (современная Турция).

Параскева происходила из богатой и набожной христианской семьи. С детства училась строгому христианскому образу жизни. Девушка посвятила себя Богу, приняв обет безбрачия и полного служения Церкви. Она занималась молитвой, постом и благотворительностью, много помогала бедным и больным.

Когда начались гонения на христиан, Параскева открыто исповедовала свою веру и поддерживала братьев и сестер во Христе. По приказу языческих властей Параскеву подвергли жестоким мучениям за отказ отречься от христианства. Она перенесла пытки с мужеством и выдержкой, а затем была казнена за веру. Считается, что умерла около 304 года.

Приметы 26 июля

Народные приметы 26 июля / © unsplash.com

Если утром туман — к хорошей погоде, к ясному солнцу, а если туман стоит долго — к дождю.

Если ветер дует с юга — скоро будет теплая и сухая погода, а северный ветер — до похолодания.

Если 26 июля ясная, сухая погода — такова будет и осень, теплая и солнечная.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям, 26 июля женщинам строго-настрого запрещено браться за любой тяжелый труд — особенно работать на огороде или в поле, а также шить, вязать или вышивать. Считалось, что нарушение этой оговорки может привести к потере гармонии и счастья в семье. Также не рекомендуют в этот день занимать какие-либо инструменты, так как считалось, что вместе с ними из дома может уйти благополучие и достаток.

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Что можно делать завтра

Так же, как и в предыдущие дни, 26 июля начинают выкапывать картошку. В этот же день принято собирать лечебные травы и яблоки — хотя их еще нельзя употреблять в пищу к Яблочному Спасу, но уже разрешается заготавливать их впрок на зиму.