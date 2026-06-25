Церковный праздник 26 июня / © pexels.com

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Завтра, 26 июня, в православном календаре день памяти святого преподобного Давида Солунского. Точные сведения о происхождении святого не сохранились. По церковному преданию, он происходил из восточных краев Византийской ойкумены. Еще в молодости Давид избрал путь полного отречения от мира, стремясь посвятить свою жизнь Богу.

Прибыв в Фессалонику (современных Салоник), он поступил в монастырь святых мучеников Феодора и Меркурия. Там святой начал свой монашеский путь, отличавшийся строгим постом, постоянной молитвой и непрестанным духовным трудом над собой.

Впоследствии преподобный оставил монастырскую жизнь и поселился недалеко от города Солунь. Там он избрал очень суровую форму подвижничества: поселился в простой хижине (шалаше) под миндальным деревом.

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Именно здесь начался самый продолжительный и известный период его жизни — около 70 лет непрерывного подвижничества.

Святой жил в полной простоте, превознося жару и холод, голод и испытания, пребывая в постоянной молитве и созерцании Бога. Его жизнь стала примером крайнего отречения от земного комфорта ради духовного совершенствования.

Приметы 26 июня

Народные приметы 26 июня / © pexels.com

Если утро ясное и тихое — лето будет стабильным, без резких похолоданий.

Сильная роса утром — до жаркого и сухого дня.

Если вечером много комаров и мошек — следующий день будет теплым и без ветра.

Что завтра нельзя делать

В этот день не рекомендуется брать или давать деньги взаймы. По приметам, ссуженное может не вернуться, а финансовые договоренности — испортить отношения между людьми.

Что можно делать завтра

В народной традиции этот день называют Давид-земляничник, ведь именно на него приходится обычай отправляться в лес за первой ароматной земляникой. Собранные ягоды заготовляют на зиму — варят из них целебное варенье, а листья высушивают, чтобы зимой заваривать ароматный чай. Существует поверье: если положить несколько земляничных листочков в левый карман, они словно «притягивают» счастливые события и финансовую удачу. А приготовленные в этот день вареники или выпечка с земляникой, по народным представлениям, приносят в дом благополучие, здоровье и щедрость лета.

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