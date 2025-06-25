Церконный праздник 26 июня / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 26 июня, в православном календаре день памяти святого преподобного Давида Солунского. Святой Давид родился в Фессалонике (современный Салоники, Греция) в христианской семье. Точная дата его рождения неизвестна, но считается, что он жил примерно в IX-X веках. Уже в молодости Давид отличался глубоким благочестием, смирением и стремлением к духовной жизни.

Он принял монашество и стал монахом, отдалившись от мирской суеты в скитах или пещерах близ Солуна. Его жизнь была полна постов, молитвы, аскезы и служения ближним. По преданию, у преподобного Давида был дар прозорливости, исцеления и духовного наставничества.

Святой Давид Солунский стал духовным наставником для многих монахов и мирян. Его учение и пример жизни вдохновляли христиан на верность Христу и преодоление жизненных трудностей через молитву и смирение.

Реклама

По свидетельству церковных источников, преподобный Давид творил многочисленные чудеса: исцеление больных, помощь в трудных ситуациях, защиту от злых сил. Его святая молитва освобождала от духовных и телесных недугов.

После смерти преподобного Давида его гроб начал чтить как святой. Он был причислен к лику святых преподобных православной Церковью. Особенно в Украине и на Балканах его считают покровителем всех, кто ищет духовный мир и силу.

Приметы 26 июня

Народные приметы 26 июня / © unsplash.com

Если 26 июня ясно и тепло, осень будет теплой и сухой.

Если в этот день будет идти дождь, то будет идти дождь.

Если в этот день гром — лето будет дождливым и прохладным.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям в этот день не стоит брать деньги в долг — есть риск не отдать их обратно и поэтому нажить себе недоброжелателя. Также рекомендуют избегать венчания, потому что такой брак может оказаться непродолжительным.

Что можно делать завтра

По старинному обычаю в этот день принято отправляться в лес собирать землянику. Из ее ягод готовят вкусное варенье, а листья сушат для приготовления ароматного чая. Существует поверье, что если положить три листика земляники в левый карман, они привлекут в вашу жизнь удачу и благополучие.

Реклама