26 марта — какой церковный праздник, как правильно почтить архангела Гавриила, чтобы не навлечь беды

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 марта, в православном календаре Собор архангела Гавриила. Собор Архангела Гавриила является важным праздником в православной церкви, он приходится дважды в год: 26 марта (после дня Благовещения) и 13 июля. Архангел Гавриил известен как посланник Божий, который принес новость Анне о том, что она станет матерью Богородицы Марии, а также возвестил пророка Даниила о судьбе еврейского народа.

В этот день христиане вспоминают все благодеяния архангела и молятся к нему, прося защиты и благословения от Бога. Есть также народные традиции и приметы, связанные с этим праздником. К примеру, считается, что если в день собора Гавриила гудят трубы, то это души умерших родственников спускаются на землю. Есть и запреты, такие как не сметать крошки со стола, чтобы не потерять благополучие и достаток.

Архангел Гавриил также является символом веры, надежды и любви к Богу, и его почитают за служение Божественному всемогуществу.

Приметы 26 марта

Народные приметы 26 марта / Фото: Pexels

На крышах все еще лежит снег – он там будет лежать 30 дней.

Сильно дождит – ждите грибного лета.

К какой стороне животного ложатся спиной, оттуда будет дуть ветер.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что в этот день нельзя выбрасывать еду из стола. Иначе совсем скоро придет голод. Остатки сметали и отдавали домашним животным. Нельзя обсуждать деньги, потому что навлечешь на себя неудачи и нищету.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что этот праздник нужно встретить в новой и чистой одежде, чтобы к человеку не "липли" болезни и несчастья. Незамужние девушки обязательно плели косу – чтобы им попался верный муж.

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