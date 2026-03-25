Церковный праздник 26 марта

Завтра, 26 марта, в православном календаре Собор архангела Гавриила. Праздник Собора архангела Гавриила — это особый день в христианской традиции, посвященный одному из величайших небесных вестников, архангелу Гавриилу. Его имя переводится как «Бог — моя сила», и именно он в Священном Писании предстает как предсказатель важнейших событий в истории спасения человечества.

Собор архангела Гавриила отмечается на следующий день после одного из величайших христианских праздников — Благовещения Пресвятой Богородицы. Такая последовательность не случайна: Церковь чествует того, кто принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя.

Архангел Гавриил упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Он являлся пророку Даниилу, открывая тайны будущего, а также священнику Захарии, извещая о рождении Иоанна Крестителя. Однако величайшая его миссия — благовещение Пресвятой Деве Марии о воплощении Сына Божьего.

В церковной традиции архангел Гавриил предстает как небесный посланник света, истины и надежды. Его часто изображают с лилией — символом чистоты, или со светильником, олицетворяющим Божье просветление.

Гавриил есть олицетворение Божьей воли, которая открывается человеку через слово, вдохновение и духовное прозрение. Именно поэтому его считают покровителем ищущих истину, а также вестником важных изменений и новых начинаний.

В этот день верующие обращаются к архангелу Гавриилу с молитвами о духовной поддержке, мудрости и укреплении веры. Особое значение имеют просьбы о правильном выборе жизненного пути, ведь Гавриил символизирует руководство Божие.

В народной традиции этот день связан с весенним обновлением. Считалось, что после этого святая природа окончательно пробуждается, а вместе с ней и человеческая душа.

Приметы 26 марта

Народные приметы 26 марта

Погода в этот день может означать, какой будет погода в конце сентября.

Нет облаков после заката — до ветреной погоды на следующий день.

Солнечный и сухой день — к богатому урожаю в будущем.

Что завтра нельзя делать

По древним народным поверьям, с этого дня строго запрещалось прясть — в этот период начинаются весенние полевые работы, и работа с прядением считалась неуместной и вредной для будущего урожая.

Что можно делать завтра

В православии 26 марта посвящен молитвам к архангелу Гавриилу. Верующие просят его об исцелении от болезней, охране домашних животных, скота и пчел. Архангел считался покровителем охотников, предохраняя их от нападения хищных зверей, а также защитником рыбаков на воде, помогая избежать опасностей и несчастий.