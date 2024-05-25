26 мая — какой церковный праздник, почему этот день называли Карполовом, что делать для благополучия

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 мая, в православном календаре день памяти апостолов от 70 Карпа и Алфея. Святой Карп: Карп известен как ученик Петра и один из семидесяти апостолов. Он был одним из первых епископов в Смирне, служившего там после мученической смерти апостола Иоанна. Согласно христианской традиции, Карп был заключен и мучен, а затем сожжен до смерти. Он известен своими мудрыми учениями и верой во Христа.

Святой Алфей: Этот апостол, также известный как Клеопа, был отцом апостола Иакова Младшего и другого апостола, Иоанна, которые также служили Христу. О дальнейшей жизни Алфея мало сведений. Традиция говорит, что он проповедовал и открывал Евангелие после Пятидесятницы, но дальнейшие судьбы его не известны.

Церковный праздник 26 мая – день памяти мучеников Аверкия и Елены

Они были детьми святого апостола Алфея. Они отличились своей преданностью Христовой вере и за это подверглись жестоким пыткам.

Святого Аверкия враги привязали посреди пасеки, где он принял мученическую смерть от пчелиных укусов. Он также был известен как епископ Иерапольский и прославился во II веке во Фригии своей верой, чудесами и миссией обращения язычников в христианство. Он молился Господу о спасении душ язычников и обращении их к Истине. После того, как он разрушил идолов в языческом капище, язычники пытались его умертвить, но он открыто разоблачил их ошибки и исцелил бесноватых юношей, что привело к тому, что многие жители приняли христианство.

Святая Елена, сестра Аверкия, также не отреклась от своей веры и была забита камнями.

Приметы 26 мая

Народные приметы 26 мая / Фото: Unsplash

Услышать как кукуется кукушка — в течение лета будет жара.

Щавель сильно растет — с июня по август будет тепло.

Комаров много летает в теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось скучать, верили, что тогда жизнь будет несчастливой и грустной. Запрещалось есть любую рыбу, кроме карпа. Считалось, что ею в этот день можно отравиться.

Что можно делать завтра

Чтобы в жизнь было побольше счастья и благополучия, старались в этот день много работать, особенно на огороде и поле. День в народные называли Карполовым, потому что на водоемы выходили рыбаки и ловили карпа. Его приносили домой и готовили к ужину.

Читайте также: