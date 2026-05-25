26 мая — какой церковный праздник, который может "отогнать" удачу этого дня

Завтра, 26 мая, в православном календаре день памяти святого апостола Карпа, одного из 70-ти. О ранних годах святого Карпа сохранилось немного сведений. Церковная традиция указывает, что он принадлежал к первому поколению христиан, принявших веру непосредственно после проповеди Христа и Его учеников. Особый духовный путь Карпа связывают с его встречей и ученичеством в Апостол Павел.

Павел, по преданию, поставил Карпа на служение и доверил ему пастырскую опеку над христианской общиной в одном из городов Малой Азии или Фракии.

Святой Карп был поставлен епископом и ревностно заботился о развитии христианской общины. Его служение пришлось на время, когда Церковь еще только формировалась, а христиане часто подвергались преследованиям.

В своей деятельности он сочетал проповедь Евангелия, укрепление веры новообращенных и борьбу с языческими практиками, глубоко укоренившимися в обществе того времени.

По церковному преданию, святой Карп подвергся преследованиям за свою веру. Его мужество и преданность Христу стали причиной конфликта с местными властями и языческой средой.

Некоторые источники указывают, что он принял мученическую смерть, доказав свою веру до конца. Его подвиг стал символом непреклонности ранних христиан, которые не отрекались от Евангелия даже перед лицом смерти.

Приметы 26 мая

Обильная роса утром — в ясную и стабильную погоду в ближайшие дни.

Если вечером много комаров и мошек — на потепление.

Дождь в этот день — до грибного лета, но и до частых летних ливней.

Что завтра нельзя делать

Чрезмерный сон и бездействие в этот день словно «отгоняют» удачу. А после заката советуют не убирать в доме и не выносить мусор — вместе с ним можно «вынести» достаток. По той же причине не советуют давать деньги взаймы вечером.

Что можно делать завтра

В народной традиции 26 мая известно как Карпов день, или день Карпа Карполова. Издавна считалось, что именно в этот день рыбак особенно счастлив: карп якобы сам идет к удочке. При этом существует обычай — часть улова обязательно отдать или поделиться с другими, чтобы сберечь удачу.

