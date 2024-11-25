26 ноября — какой церковный праздник, чего следует избегать в этот день, чтобы не было проблем в семье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 ноября, в православном календаре день памяти святого преподобного Алипия столбника. Святой преподобный Алипий Столпник (VI в.) является одним из самых уважаемых православных подвижников, снискавший большую славу благодаря своей суровой аскетической жизни. Он родился примерно в 515 году в городе Адрианополь в Пафлагонии (современная Турция). Уже с раннего детства Алипий проявлял склонность к духовной жизни и стремился служить Богу.

Алипий рано покинул отчий дом, посвятив себя служению Богу. Он поступил в число духовенства и получил духовное образование. Вдохновленный примером других подвижников, он решил стать столбником, избрав строгую форму аскетизма. Алипий построил столб, на котором проводил всю свою жизнь в молитве, посте и духовном созерцании. Он стоял на нем даже в неблагоприятных погодных условиях, демонстрируя твердость в вере.

Вокруг места его подвигов образовались общины. Под его руководством построены два монастыря: мужской и женский. Он занимался своими духовными чадами, давая наставления и руководя их духовной жизнью. Алипий стал духовным авторитетом для многих людей, которые приходили к нему за советом и молитвенной поддержкой. Его проповеди и пример жизни вдохновляли многих на аскетизм и преданность Богу. Преподобный Алипий отошел к Господу в возрасте примерно 100 лет. Его жизнь стала символом непрерывной молитвы, терпения и самоотречения. После смерти он был канонизирован и остается одним из самых почитаемых святых в православной традиции.

Приметы 26 ноября

Народные приметы 26 ноября / Фото: Unsplash

Утром петухи громко кричат — к потеплению.

Если выпало много снега, то к весеннему Юрию будет много травы.

Северный ветер — к сильным морозам.

Что завтра нельзя делать

Нельзя агрессивно относиться к домашним животным, в противном случае получите проблемы со здоровьем. Также запрещается употреблять в пищу кислые продукты, в семье будут проблемы и несчастья.

Что можно делать завтра

Очень важно в этот день отдать все свои долги, тогда деньги в вашу жизнь потекут по реке. Обязательно помолитесь святому, чтобы он подарил вам спокойный путь, отправляясь в путешествие.

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