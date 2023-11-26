26 ноября — какой церковный праздник, почему на Юрия Холодного нельзя никому портить настроение

Сегодня, 26 ноября, в православном календаре – день памяти Георгия Победителя. Георгий Победоносец, или Юрий Змееборец, был одним из наиболее почитаемых святых в христианстве. Он родился в III веке в Кападокии, принадлежавшей Римской империи, и был сыном земледельца. Его имя означало "хлебороб" в греческом языке. Он вырос в христианской семье и вступил на службу в римское войско. За свою отвагу и доблесть он был поднят к званию трибуна и стал приближен к императору Диоклетиану, который был язычником и преследовал христиан.

Когда Диоклетиан издал указ об уничтожении христианских церквей и книг, Георгий отказался выполнять его и заявил о своей вере в Иисуса Христа. Он также раздал все свое имущество бедным и отказался приносить жертвы римским богам. За это он был арестован и подвергнут жестоким пыткам, но не изменил своей вере. Он отлично выдерживал все мучения и чудом восстанавливал свое здоровье. Все попытки сломить его дух были тщетны. Даже когда он был прикован к колесу с острыми ножами, которое вращалось и разрывало его тело, он не переставал молиться Богу. Тогда Диоклетиан приказал его обезглавить. Это произошло 23 апреля 303 в городе Никомедии.

Георгий Победоносец стал символом христианского мужества и преданности Богу. Он также был известен как победитель зла и защитник праведных. По легенде, он спас принцессу от змея, требовавшего человеческих жертв от жителей города Силен. Георгий убил змея копьем и призвал народ к христианству. За это он был награжден рукой принцессы и половиной королевства. Но он отказался от этого и попросил раздать бедным. Затем он отправился проповедовать Евангелие в других странах.

Георгий Победоносец является покровителем многих народов и стран, таких как Англия, Грузия, Греция, Украина и другие. Он также является покровителем воинов, рыцарей, крестьян, земледельцев, скотоводов, кузнецов, садоводов, путешественников, больных и всех, кто нуждается в защите от зла. 26 ноября – день освящения первого храма в его честь в Киеве. Его изображение с копьем и змеем является одним из самых распространенных в христианском искусстве. Его мощи хранятся в разных странах, в частности, в Израиле, Италии, Греции и Украине.

Приметы 26 ноября

Народные приметы 26 ноября / Фото: Pexels

Ветер дует с севера – ждите морозов.

На деревьях иней – в следующем году будет большой урожай.

Холодная погода до суровой зимы.

Что сегодня нельзя делать

В прежние времена этот день называли "Евровидение-2010". Мужчине было запрещено отправляться в дальний путь без женщины. Верили, что тогда они точно попадут под волшебство ведьмы. Также нельзя было носить грязную или старую одежду, иначе навлечете на себя беду. Верили, что лучше не портить никому настроение, потому что самому придется горько плакать.

Что можно делать сегодня

Наши предки верили, что в этот день зима окончательно вступает в свои права, поэтому к этому времени обычно было холодно, морозно и выпадал снег. Также шли париться в баню и обязательно использовали березовые веники, чтобы всю зиму оставаться здоровыми. Считалось, что сон в ночь на 26 ноября вещий.

Читайте также: