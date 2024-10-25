26 октября — какой церковный праздник, не делайте этого в день Дмитрия, чтобы сохранить здоровье и семью

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 октября, в православном календаре день памяти святого великомученика Димитрия Мироточца. Димитрий родился в Солуне (современная Греция) в богатой христианской семье. Его отец, святой Василий, был городским правителем. После смерти отца Димитрий стал правителем Солуни, соблюдая христианские принципы. Он активно поддерживал веру и защищал христиан от гонений.

Во времена правления императора Максимиана (305-311 гг.) начались жестокие преследования христиан. Димитрий был арестован за свою веру и отказ от поклонения языческим богам. Его казнили, убив копьем. Легенда говорит, что, когда его тело было похоронено, из него начало вытекать миро, что указывало на его святость. Поэтому он получил прозвище "Мироточец".

После его смерти Димитрий совершил много чудес, в том числе исцеление больных. Многие верующие приходили к его гробу в поисках помощи. Святой Димитрий стал покровителем воинов и защитником христиан. Его культ распространился по всему миру, в частности, в Средней и Восточной Европе. В Украине и России его считают одним из величайших святых.

Приметы 26 октября

Народные приметы 26 октября / Фото: Unsplash

Снег выпал до прохладной весны.

Красный восход – ждите сильный ветер.

Окна потеют до холода.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендуется убирать в доме, заметать, мыть пол, потому что можно "вымести" все хорошее. Не стоит брать в руки незнакомые предметы — покончите с собой. Не делайте плохих дел, все это вернется к вам сторицей.

Что можно делать завтра

В этот день заканчивался сезон сватовства. Наши предки верили, что сны в ночь на 26 октября имеют особую силу и обязательно сбудутся. Чтобы незамужняя девушка удачно вышла замуж, нужно погладить бродячего пса.

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