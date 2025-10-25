Церковный праздник 26 октября / © unsplash.com

Завтра, 26 октября, в православном календаре день памяти святого великомученика Димитрия Мироточца. Димитрий происходил из знатной семьи, был воспитан в христианской вере. Он занимал высокий военный пост: воевода (трибун) в римской армии в Фессалониках. Своей жизнью и подвигом он показал пример единения веры и воинской отваги.

Димитрий стал великим защитником христиан во время гонений императора Максима (Максимиана). Он тайно поддерживал христиан, проповедовал веру и лечил больных, что привело к его разоблачению. Святой Димитрий был заколот копьем в тюрьме по приказу императора, около 303 года, став мучеником за Христа. Его тело сохранилось нетленным, а позже начало выделять миро, поэтому он получил титул Мироточца.

Приметы 26 октября

Народные приметы 26 октября

Теплый день — на теплую зиму.

Много звезд на небе — на холодную зиму.

Туман утренний — на теплую и снежную зиму.

Что завтра нельзя делать

В этот день следует быть особенно внимательными и сдержанными. Народная мудрость советует не отказывать в помощи или подаянии, воздерживаться от чрезмерного веселья, громких развлечений, танцев и тяжелого физического труда. Также по приметам не стоит брать в руки острые предметы, ведь риск раниться особенно велик.

Относительно личной жизни, начиная со дня святого Димитрия, не рекомендуют заключать брак. Считалось, что союзы, созданные после этого дня, будут неустойчивы и быстро распадутся. Старинная пословица передавала эту мысль так: “До Димитрия девка хитрая, а после Димитра — еще хитрее” — намек на то, что после праздника судьба у замужних женщин становится непредсказуемой.

Что можно делать завтра

Верующие особенно обращают свои молитвы к святому Димитрию, который почитается как покровитель воинов. Ему просят защиты и поддержки для тех, кто служит, а также мужества, выдержки и терпения в сложных обстоятельствах. Кроме этого, к святому обращаются с молитвами об исцелении телесных недугов, особенно касающихся глаз и зрения, надеясь на его помощь и целебную силу.