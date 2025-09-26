День памяти святого апостола Иоанна Богослова / © Фото из открытых источников

Святой апостол Иоанн Богослов занимал особое место среди учеников Христа благодаря своей чистоте, искренней любви и непоколебимой верности Господу, проявлявшимся во всей его жизни.

Он родился в семье Зеведея и Соломии, дочери святого Иосифа Обручника. Вместе со своим братом Иаковом Иоанн был призван Иисусом на апостольское служение у Генисаретского озера. Они оставили все и последовали за Христом, став частью Его ближайшего окружения.

Иоанн был свидетелем многих важных событий в жизни Спасителя: воскресение дочери Иаира, Преображение на горе Фавор и Тайной вечери, где положил голову на грудь Христа. На Голгофе он стоял у Креста рядом с Пресвятой Богородицей, слушая слова Христа к Нему: “Женщина, вот Твой сын”. С тех пор он заботился о Богоматери к Ее Успению.

После этого апостол отправился в Ефес, чтобы проповедовать среди язычников. Его слова сопровождали многочисленные чудеса, и каждый день к вере присоединялось много новых людей.

Когда во время правления императора Нерона начались гонения на христиан, Иоанна заключили в тюрьму и сослали на остров Патмос. Там он написал знаменитое Откровение (Апокалипсис), в котором через него Дух Божий пророчествовал испытания для Церкви и конец света.

После ссылки Иоанн вернулся в Ефес, где продолжил апостольское служение и написал свое Евангелие. В трех своих Посланиях он подчеркивал значение любви к Богу и ближнему, за что получил титул “Апостол любви”.

Святой Иоанн прожил более ста лет, оставив после себя не только величественные богословские произведения, но и пример жертвенной любви и служения Богу.

Молитва к святому апостолу Иоанну Богослову на 26 сентября

О великий апостоле, евангелист громогласный, Богослов завершен. Ты видел тайные откровения, ожидающие человечество, непорочный и возлюбленный наперснику Иисуса Христа! Прими нас, грешных, под свое покровительство. Выпроси у Всемилостивого Человеколюбивого Христа, Бога нашего, милости, Который перед твоими очами Кровь Свою пролил за нас.

Да помилует нас и простит наши грехи по милости Своей, и дарит нам здоровье духовное и телесное, всякое благодеяние и изобилие. Настал нас получить все это во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. А по кончине преждевременной жизни нашей пусть избавит нас от немилостивых мучителей на мытарствах, и чтобы войти нам в Небесный Иерусалим, какого славу ты видел в Откровении.

О, великий Иван! Сохрани все города христианские, храм этот, тех, кто служит и молится в нем, от голода, губительной смерти, огня и меча, нашествия иностранной и междоусобных войн. Спаси нас от всякой беды и напасти и молитвами твоими отведи от нас праведный гнев Божий, и испроси для нас Его милосердие.

О великий Боже, Альфо и Омего, источник и основа нашей веры! На моление уповаем Иоанна святого, через которого Ты нам открыл Себя, непостижимого Бога, в неизреченном Откровении. Прими его прошение за нас и даруй нам милосердие в просьбах наших во славу Твою. Прежде всего помоги нам стать духовно усовершенствованными, чтобы войти в Обители Твои.

О Небесный Отец, Творец всего небесного и земного, Всесильный Царь! Прикоснись перстом Твоим сердец наших, чтобы превратить их из каменных в плотские, чтобы этими новыми и очищенными сердцами мы удостоились видеть Славу Твою и различать добро и зло.

Духом Премудрости очисти наш разум и нашу душу, чтобы Премудрость Твоя учила нас Заповедям Твоим и тому, что угодно Тебе. Чтобы мы жили не по плоти, а по Духу, и сподобились с Иоанном прославлять имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, постоянно и во веки веков. Аминь.