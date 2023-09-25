26 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя работать после обеда и есть чеснок

Завтра, 26 сентября, в православном календаре день памяти Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – это апостол и евангелист, который был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Он написал четвертое Евангелие, три послания и Откровения. Он называл себя "учеником, которого любил Иисус" и был свидетелем многих чудесных деяний Господа. Он также присутствовал на Тайном Вечере, Преображении, Распятии и Воскресении Христа. Он заботился о Божией Матери после смерти Иисуса и засвидетельствовал ее Успение. Он проповедовал Евангелие в Малой Азии и претерпел гонения за свою веру. Он потерпел попытку убить его ядом и кипящим маслом, но остался жив. Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, где он получил откровение от Бога о будущем церкви и мира. Умер естественной смертью в почтенном возрасте около 100 года нашей эры.

Приметы 26 сентября

Народные приметы 26 сентября / Фото: Pexels

Если в ночь на 26 сентября пошел снег, то уже на Михайлов день будет зима.

Дождь со снегом прогнозирует три больших оттепеля в январе.

А теплый и солнечный день означает, что июнь будет дождливым и холодным.

Что завтра нельзя делать

26 сентября наши предки считали днем памяти, поэтому запрещалось употреблять алкогольные напитки. Также нельзя ссориться, злословить. Существовало поверье, что нельзя работать после обеда, иначе можете навлечь на себя беду. Запрещено было носить старую обувь, чтобы в будущем не пришлось идти по дороге неудач. А еще запрещали есть чеснок и лук, потому что ночью не будет защиты от глупых снов.

Что можно делать завтра

Верующие шли в храм, чтобы помолиться Иоанну Богослову и попросить у него здоровья, крепкой семьи. Существовала традиция накрывать праздничный стол и звать потенциальных невест, чтобы найти суженого девушке.

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