26 сентября — какой церковный праздник, почему путешественников обязательно угощают домашним пирогом

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 сентября, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн был сыном рыбака Зеведея и, вероятно, братом апостола Иакова. Он стал одним из первых учеников Иисуса Христа, вероятно, будучи молодым.

Иоанн входил в состав ближайших учеников Иисуса вместе с Петром и Иаковом. Он был свидетелем важных событий, таких как Преображение Господне и агония в Гефсиманском саду. А еще он был единственным из апостолов, кто не покинул Христа во время его казни. Иисус поручил ему заботу о своей матери Марии.

Его евангелие отличается от синоптических (Матфея, Марка, Луки) своей глубиной и содержит много уникальных учений Иисуса. Иоанн написал также Апокалипсис, в котором описывает видение о конце света и втором пришествии Христа. После Воскресения Иисуса Иоанн активно проповедовал, в частности, в Иерусалиме и Азии.

По традиции Иван жил до старости в Эфесе, где продолжал обучать и вести общину. Он известен своей глубокой духовностью и акцентом на любви, прославляемой в его трудах. Его символ – орел, отражающий высоту его богословских взглядов. Он умер естественной смертью в старости.

Приметы 26 сентября

Народные приметы 26 сентября / Фото: Unsplash

Дождь со снегом – в январе будет оттепель.

На закате облачно — ждите непогоду.

Мыши прячутся в норки в траве – до суровой зимы.

Что завтра нельзя делать

Запрещается отказывать в подаянии, если у вас ее попросили. Также не следует носить старую, поношенную обувь — это до "черной" полосы в жизни. Нельзя останавливаться на перекрестке – в этот день здесь можно столкнуться с нечистой силой.

Что можно делать завтра

Обязательно сходите в храм, чтобы помолиться Иоанну Богослову. Раньше существовала традиция после церкви печь пироги, которыми угощали путешественников. Верили, что это принесет благополучие и счастье в семью.

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