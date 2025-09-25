Церковный праздник 26 сентября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 26 сентября, в православном календаре – день памяти святого апостола и епископа Иоанна Богослова. Святой Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, также известный как “ученик, которого любил Иисус”. Он был сыном Зеведея и Соломии и братом апостола Иакова Старшего. Его деятельность была отмечена не только проповедью Евангелия, но и богословским глубоким мышлением, которое оставило след в христианской литературе.

Родился в Назарете (точное место неизвестно, но традиционно считается Галилея). Отец Зеведей был рыбаком, а мать Соломия — ревностной и набожной женщиной. Был младшим братом Иакова, одного из первых апостолов. Вместе с братом получил прозвище “сыны громовые” из-за вспыльчивой натуры и ревности в служении.

Иоанн стал одним из первых учеников Иисуса, покинув рыбалку вместе с братом. Присутствовал при важнейших событиях: Преображение Господне, Тайный ужин, Крестные страдания. Особенно выделяется его близость к Иисусу: именно Иоанн находился рядом с Христом на кресте, когда Иисус поручил ему заботу о Пресвятой Богородице.

Реклама

После Вознесения Иисуса активно проповедовал в Иудее, Малой Азии (современная Турция) и на острове Патмос. Считается, что на Патмосе он написал Апокалипсис (Откровение Ивана Богослова), во время изгнания при императоре Домициане. Значительную часть жизни посвятил церковной организации и наставничеству.

Святой Иоанн был епископом Эфеса, где руководил местным христианским сообществом. Его служение отличалось особой мудростью и духовной глубиной. Известен как защитник чистоты веры от ересей того времени, особенно гностицизма. Под его руководством христианское общество Эфеса укрепилось и развивалось. Иван Богослов считался чудотворцем. Ему приписывают исцеление больных и другие знаки Божьей силы.

По преданию он пережил много преследований, но умер естественной смертью — единственный из апостолов, кто не погиб мученической смертью.

Приметы 26 сентября

Народные приметы 26 сентября / © Pixabay

Роса утром сильная и долго не высыхает — в ближайшее время будет дождливая погода.

Гуси летят низко — ждите дождя.

Ласточки кружат высоко — погода будет теплой и ясно.

Что завтра нельзя делать

Народные традиции в этот день советуют воздержаться от веселья, употребления алкоголя и чрезмерной пищи, а также осторожно обращаться с острыми предметами во избежание травм. По старинным поверьям, после обеда не следует браться за работу — это якобы может принести серьезные неприятности. Также не рекомендуют венчаться в этот день, ведь считается, что брак, заключенный в это время, будет недолговечным и несчастливым. В то же время устраивать осмотры и встречи разрешается.

Реклама

Что можно делать завтра

В народе этот день считается поминальным: принято идти в церковь, помолиться за души умерших родственников и близких, а также посетить кладбище. Особенно вспоминают погибших в воде, трагически умер, родился мертвым или погиб на войне. Традиционно в этот день пекут пироги и угощают ими соседей, прохожих и нуждающихся в помощи.