26 января — какой церковный праздник, почему нельзя убирать и есть картошку

Завтра, 26 января, в православном календаре – день памяти Ксенофонта и Марии. Ксенофонт и Мария были супругами из Византии, жившими в V веке и славившимися своим благочестием и благотворительностью. У них было двое сыновей, Аркадия и Иоанна, которые также стали святыми. Они принадлежали к знатному роду и имели много имущества, но не привязывались к земным благам и раздавали их нищим и церквам. Своих сыновей воспитывали в христианской вере и дали им хорошее образование. Сыновья поехали на учебу в финикийский город Вирита, где они отличились своими знаниями и добродетелью.

Когда Ксенофонт тяжело заболел, сыновья вернулись в Царьград, чтобы увидеть его. За их молитвами отец поправился. Затем сыновья снова отправились к Выриту, но по дороге их корабль разбился в результате бури. Они спаслись, но оказались на разных берегах. Считая друг друга мертвыми, они вступили в монастыри, где отдавали себя Богу. Родители, узнав о кораблекрушении, также подумали, что сыновья утонули. Они отправились на богомолье в Иерусалим, где встретились со своими детьми, также прибывшими в город. После радостной встречи сыновья ушли в пустыню, а родители раздали все свое имущество и вступили в монастыри. Они все праздники окончили свою жизнь и были прославлены как святые.

Церковный праздник 26 января — день памяти Феодора Студита

Феодор Студит был византийским монахом, аскетом, церковным деятелем и писателем, жившим в VIII веке. Он был канонизирован в лике преподобных.

Феодор Студит был сыном человека, собиравшего царские подати, Фотина и родственником святого Романа. Он получил хорошее образование и вместе со своей семьей поступил в монастырь. Он был учеником и преемником своего дяди Платона, основавшего монастырь Сакудион. Позже Феодор переселился со своими учениками в Студийский монастырь, ставший центром византийского монашества и культуры. Феодор Студит был ярым защитником иконопоклонения и противником иконоборцев, которых поддерживали некоторые императоры. Он выступал за свободу церкви и отстаивал православную веру. За свою борьбу он был несколько раз приговорен к тюрьме и ссылке.

Феодор Студит был также выдающимся писателем и богословом. Он написал много произведений, среди которых: похвальные языки, послания, поэмы, гимны, правила монашеской жизни, толкование Священного Писания и богослужебные тексты. Он также хранил и переписывал старые рукописи и способствовал развитию каллиграфии и миниатюры.

Приметы 26 января

Народные приметы 26 января / Фото: Pexels

Закат ясный и безоблачный – ждите сильный мороз.

Стоит солнечная погода – весна придет рано и будет теплой.

Звезды на небе ночью – будет большой урожай льна.

Что завтра нельзя делать

На Феодора нельзя убираться. Давно наши предки верили, что это принесет проблемы с финансами. А еще нельзя было ссориться, злословить и заглядываться в зеркало. Наши предки верили, что в этот день запрещено есть картошку, ведь это может привести к болезням.

Что можно делать завтра

Обычно в этот день готовили блюда из гороха. А еще гадали на будущую погоду. Для этого высыпали в тарелку горох. Если он громко катился, значит, будут морозы.

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