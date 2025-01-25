26 января — какой церковный праздник, важно сделать одну вещь, чтобы целый год не болеть

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 января, в православном календаре день памяти святых преподобных Ксенофонта и Марии. Ксенофонт был богатым и влиятельным сенатором в Константинополе. У супругов было двое сыновей — Аркадия и Иоанна. Они воспитывали своих сыновей в христианском духе, обучая их любви к Богу, смирению и милосердию.

Сыновья отправились в Бейрут для обучения, но попали в кораблекрушение. Считалось, что они погибли, однако их спасли, и они приняли монашество. Позже, через промысел Божий, семья воссоединилась удивительным образом во время паломничества к Святой Земле.

После воссоединения Ксенофонт и Мария решили раздать свое богатство бедным и посвятить жизнь Богу. Они приняли монашество, каждый в своем монастыре. Их дети, Аркадий и Иоанн, также продолжали монашескую жизнь, став примером подлинной веры.

Приметы 26 января

Народные приметы 26 января / Фото: Unsplash

Очень много звезд ночью – много будет льна.

Нет облаков во время заката — ждите улучшения погоды.

Синички весело щебечут – весна придет рано.

Что завтра нельзя делать

Не следует выгонять в этот день кошек и собак на улицу – могут начаться проблемы со здоровьем. Не следует преувеличивать или врать – обман обязательно раскроется и испортит вашу репутацию.

Что можно делать завтра

Для крепкого здоровья в течение всего года этого дня нужно полежать на том месте, где обычно спит кошка. Также вы можете приложить домашнее животное к больному месту на теле.

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