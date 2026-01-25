Церковный праздник 26 января / © Pixabay

Завтра, 26 января, в православном календаре день памяти святых преподобных Ксенофонта и Марии. В христианской традиции святые преподобные Ксенофонт и Мария являются образцом супружеской жизни, которая, пройдя сквозь испытания, скорбь и разлуку, была преображена глубокой верой, смирением и полным посвящением себя Богу. Их история относится к самым трогательным примерам того, как земные узы могут привести человека к духовному совершенству.

Святой Ксенофонт жил в V–VI веках и происходил из знатной и богатой семьи в Византийской империи. По преданию, он занимал высокий государственный пост при дворе императора в Константинополе. Его жена Мария также была благородного происхождения, отличалась кротостью, мудростью и глубоким благочестием.

Супруги жили в достатке, но не привязывались к богатству, щедро помогая бедным и поддерживая Церковь. У них родились два сына — Иоанн и Аркадий, которых родители воспитывали в христианской вере, обучая их не только светским наукам, но и страху Божию.

Когда сыновья достигли юношеского возраста, Ксенофонт и Мария решили отправить их на обучение в город Вирита (современный Бейрут), известный своими школами. По дороге корабль, на котором плыли юноши, попал в сильную бурю и потерпел крушение. Братьев раскинуло волнами, и каждый из них считал другого погибшим.

Весть о кораблекрушении стала тяжелым ударом для родителей. Однако вместо отчаяния они приняли эту скорбь как Божье испытание. Ксенофонт и Мария начали вести еще более сдержанную, молитвенную жизнь, постепенно удаляясь от мирской славы и достатка.

Прошло время, и каждый из сыновей, уцелев, независимо друг от друга избрал путь монашества. Иоанн и Аркадий поселились в разных монастырях Палестины, не зная судьбы друг друга и не открывая своего происхождения.

Впоследствии сам Ксенофонт отправился в Иерусалим на богомолье. Там, по Промыслу Божию, он встретил обоих сыновей, но сначала не узнал их, ведь монашеский вид и смирение изменили их черты. Только во время искреннего разговора правда открылась, и произошла трогательная встреча семьи, которую все считали разбитой навсегда. Узнав об этом, Мария также ушла из светской жизни и пришла к Святой Земле.

После воссоединения вся семья окончательно отреклась от мирской жизни. Ксенофонт принял монашеский постриг и подвизался в молитве, посте и смирении. Его жена Мария вступила в женский монастырь, где прославилась как подвижница, наставница и пример истинного христианского терпения.

Их сыновья также до конца жизни остались в монашеском звании, достигнув духовной зрелости и почитания среди братии.

Жизнь святых преподобных Ксенофонта и Марии является ярким свидетельством того, что святость возможна не только в пустыне или монастыре, но и в семейной жизни. Они показали, как любовь супругов и родительская забота, очищенные скорбью и верой, могут привести к полному единению с Богом.

Церковь чтит их как пример терпения, доверия к Божьей воле и духовной зрелости, напоминая, что путь спасения часто проходит через потери, которые открывают человеку вечные ценности.

Приметы 26 января

Народные приметы 26 января / © pexels.com

Если вокруг луны появляется туманный круг — ждите вьюги.

Лес шумит (ветер в лесу) — вскоре снег и оттепель.

Кошка ложится на спину и потягивается — погода потеплеет.

Что завтра нельзя делать

По древним верованиям, в этот день следует воздержаться от злых слов и недобрых воспоминаний о тех, кто отошел в вечность, ведь любое оскорбление памяти умерших считалось духовно опасным. Также не советовали браться за новые дела — считалось, что начатое в этот день может обернуться потерями, хлопотами или материальным ущербом.

Что можно делать завтра

В прежние века этот день был посвящен памяти родных, ушедших из жизни: люди искренне молились за их упокой, вспоминали добрым словом и посещали семейные могилы, проявляя уважение и духовную связь между поколениями.