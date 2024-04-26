27 апреля — какой церковный праздник, вызовете финансовые проблемы, если сделаете одну вещь

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 апреля, в православном календаре день памяти апостола от 70 святого Симеона. Симеон, также известный как Симеон Иллюродромит, был одним из ранних христианских святых и апостолом, жившим в первом веке нашей эры. Сведения о нем ограничены, но существуют легенды и традиции, рассказывающие о его жизни.

Основное, что известно о Симеоне, связано с его решением быть бессмертным, пока не увидит Христа. Согласно легенде, Иисус обещал Симеону, что он не умрет, пока не встретит его. Это привело к тому, что Симеон жил очень долго, отказываясь от еды и напитков, чтобы продолжаться в этом состоянии.

В христианской традиции Симеон часто ассоциируется с событием, описанным в Библии, когда Его Отец и Мать привели Иисуса в Храм, чтобы совершить обряд обрезания. Симеон, будучи в Храме, узнал в Иисусе Мессию и пророчествовал о нем, называя его светом народов и спасением Израиля.

Приметы 27 апреля

Народные приметы 27 апреля / Фото: Unsplash

Услышать крик совы – к похолоданию.

Быстро плывут тучи – будет ненастье.

Яркий восход – к ветреному лету.

Что завтра нельзя делать

Наши предки в этот день следили за журавлями. Верили, что это приведет к финансовым проблемам. Также нельзя сажать лук – вырастет горкой. Запрещается поливать комнатные цветы – это принесет разлуку с любимым человеком.

Что можно делать завтра

В древности девушки гадали на венках, ходили к водоемам, где веселились и гуляли. Больные люди обязательно пытались выйти на улицу, считалось, что это поможет преодолеть болезнь.

Читайте также: