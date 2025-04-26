Церковный праздник 27 апреля / © Unsplash

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Завтра, 27 апреля, в православном календаре день памяти святого священномученика Симеона. Святой Симеон, согласно церковному преданию, был родственником Иисуса Христа — его называют сыном Клеопы, брата святого Иосифа Обручника. Этим объясняется также его тесная связь с апостольским обществом. После мученической смерти первого епископа Иерусалима, апостола Иакова, Симеона избрали его преемником. Его избрание епископом Иерусалима произошло около 62 года. Он ревностно заботился о духовной жизни христианского сообщества, подвергавшегося преследованиям со стороны иудейских и римских властей.

Во времена правления Симеона христианская община Иерусалима пережила несколько волн гонений. Когда 70 года римляне разрушили Иерусалим под предводительством Тита, Симеон, которому было даровано откровение, вывел христианскую общину из города в безопасное место — Пеллу в Десятигороде (Декаполисе). Таким образом, он сохранил жизнь многим верующим и позволил Иерусалимской Церкви сохранить тягость.

После разрушения города христианство продолжало распространяться, однако отношение к нему власти оставалось враждебным. Святой Симеон являлся духовным наставником и защитником христианства в сложный период его становления.

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Во времена императора Траяна (98–117 годы), начавшего очередную волну преследований христиан, Симеон был арестован. Его разоблачили как христианина и родственника Иисуса, а также обвинили в подстрекательстве против римской власти.

Несмотря на старческий возраст — ему в то время было более 100 лет — Симеона пытали, требуя отречься от веры. Он твердо отказался отречься от Христа. За это он был приговорен к распятию — мученической смерти, которая уподобила его самому Спасителю.

Святой Симеон принял мученическую кончину около 107 года. Его смерть стала свидетельством несокрушимости духа и верности Христовой истине.

Церковный праздник 27 апреля — день памяти святого преподобного Стефана, епископа Волынского

Преподобный Стефан родился в конце XI века в городе Владимире-Волынском, который тогда был одним из важных религиозных и политических центров. С раннего возраста обнаружил тягу к духовной жизни, поэтому поступил в монастырь. Монашеский постриг принял в Киево-Печерском монастыре, где испытал влияние великих подвижников того времени. Его духовный рост был связан с аскетическим подвигом, послушанием и молитвой.

По благословению митрополита Киевского и по воле князя, преподобного Стефана был рукоположен во епископа Владимирского. Он стал первым епископом этой новой кафедры. Его служение пришлось на начало XII века — время активной христианизации земель Волыни.

Святой Стефан отличался благочестием, мудростью и ревностным трудом над утверждением христианской веры среди местного населения. Он строил храмы, организовывал церковные общины, заботился об образовании духовенства, поддерживал монашество.

Несмотря на епископский сан, Стефан оставался глубоко аскетической личностью. Он сохранял монашескую суровость в образе жизни: постился, много молился, не избегал физического труда. Его считали образцом епископа — сочетания власти, мудрости и духовной чистоты.

Святой Стефан упокоился в середине XII века (вероятно, 1094 или около 1108 — дать вариативные, но относятся к первым десятилетиям XII в.). Его похоронили во Владимире, где он прослужил всю свою епископскую жизнь.

Приметы 27 апреля

Народные приметы 27 апреля / © unsplash.com

Если день ясный, то лето будет без бур.

Если на деревьях появились первые листья — заморозков больше не будет.

Соловей спел — пора сеять пшеницу.

Что завтра нельзя делать

В этот день категорически не стоит вступать в конфликты, проявлять агрессию или неприязнь, отказывать в поддержке нуждающимся, распространять слухи, обижать людей или даже животных, а также питать злые намерения. Не рекомендуется также браться за тяжелый физический труд в хозяйстве: не время для генеральной уборки, мытья окон, стирки, шитья, вышивания или вязания — все это лучше отложить на другой день.

Что можно делать завтра

К святому Симеону обращаются с просьбой о сохранении здоровья родных и получении мудрого совета по важным вопросам — ответ на эту просьбу может прийти во сне. В этот день важно обязательно что-нибудь дать другим, даже если это будут самые маленькие вещи. Также следует не оставлять без помощи нуждающихся в поддержке, ведь то, что вы отдадите, вернется к вам двойным благом.