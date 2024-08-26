27 августа — какой церковный праздник, почему нельзя долго стоять на пороге дома

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 августа, в православном календаре день памяти святого преподобного Пимена. Преподобный Пимен родился в Египте примерно в IV веке (дата рождения точно не известна). В молодости он решил посвятить свою жизнь Богу и избрал путь монашества. Вместе со своими двумя братьями, Анубом и Паисием, он стал монахом и поселился в пустыне Скетис (также известная как Скитийская пустыня).

Пимен, вместе со своими братьями, был известен своим суровым аскетизмом и несокрушимой преданностью молитве. Он жил очень скромно и отказался от всякой роскоши, посвятив себя служению Богу. Его духовная мудрость и рассудительность привлекали многих людей, искавших его совета.

Пимену приписывают многочисленные духовные высказывания и советы, собранные в книгах под названием "Апофегматы". Эти тексты содержат краткие высказывания и рассказы, которые передают глубокую духовную мудрость, наставления по поводу смирения, покаяния, молитвы, терпения и любви.

Преподобный Пимен особо подчеркивал важность смирения, молчания и самоконтроля. Он учил, что монах должен быть безропотным, не судить других и всегда работать над своим спасением. Его наставление часто содержали мудрые советы по преодолению гордыни, нетерпения и гнева.

Пимен провел всю свою жизнь в пустыне, где продолжал помогать и наставлять других монахов и мирян. Он умер в глубокой старости, оставив после себя наследие, которое повлияло на дальнейшее развитие монашества в православном мире.

Приметы 27 августа

Народные приметы 27 августа / Фото: Unsplash

Журавли быстро, но низко летят – к резкому изменению погоды.

Услышать гром – зима придет еще не скоро.

Хорошо уродила рябина до дождливой осени.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещено долго стоять на пороге дома – можете привлечь беду. Также нельзя поднимать что-либо с дороги, особенно на перекрестке, потому что вместе с вещью в вашу жизнь придут несчастья.

Что можно делать завтра

По традиции в этот день было принято собирать урожай рябины. Считалось, что именно в этот период ягода отличается лечебными свойствами. Также наши предки верили, если переступить в этот день через ветку рябины, то можно избавиться от болезней.

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