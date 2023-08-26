27 августа — какой церковный праздник, почему нельзя печь и о чем молиться святому

Завтра, 27 августа, в православном календаре день памяти пророка Михея. Пророк Михей был одним из "малых пророков" Ветхого Завета, жившего в VIII веке до н.э. и пророчествовал о судьбах Израиля и Иуды. Он был родом из Морешета, небольшого города в Иуде, и был современником Исаии, Амоса и Осии. Его книга содержит как осуждение грехов народа и его лидеров, так и обещание спасения и мира в дни Мессии. Он также предсказал, что из Вифлеема предстанет Владыка Израиля, который будет родом от древнего царя Давида.

Михей отличался среди других пророков своим смелым и честным осуждением грехов народа и его лидеров, а также своим стремлением "упростить" иудаизм к его этической сущности.

Согласно новому календарю, на который украинские церкви перейдут с 1 сентября 2023 года, день памяти пророка Михея мы будем праздновать 14 августа.

Приметы 27 августа

Народные приметы 27 августа / Фото: Pexels

День погожий и безветренный — ждите сухую осень.

Алый восход солнца — скоро придет ветреная погода и дожди.

Идет сильная гроза — сентябрь будет дождливым и ненастным.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья запрещали в этот день работать с тестом, печь выпечку. Считалось, что в противном случае человек может сильно заболеть. Церковь же запрещает злословить, ссориться, повышать голос. Нельзя 27 августа и лениться. Если кто-нибудь попросит у вас помощи, лучше не отказывать. А вот давать взаймы запрещено – можно навлечь проблемы с финансами.

Что можно делать завтра

Святому пророку Михею издавна молились, если хотели получить жилье. Ведь он считается покровителем дома и каменщиков (особенно тех, кто занимается строительством храмов). Летняя работа уже заканчивалась, поэтому крестьяне помогали по дому пожилым людям. Также 27 августа заканчивается Успенский пост, поэтому можно есть горячую пищу и даже выпить немного красного вина. В старину наши предки начинали свататься — с приходом осени начиналась свадебная пора. А чтобы не засиживались в девках, девушкам советовали одевать хотя бы одну новую вещь.

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