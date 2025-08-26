Церковный праздник 27 августа / © Фото из открытых источников

Завтра, 27 августа, в православном календаре день памяти святого преподобного Пимена. О точной дате рождения Пимена достоверно неизвестно. По преданию он родился в Украине в первой половине IV века. Его семья была благочестива, воспитана в христианской вере. С ранних лет Пимен стремился удалиться от мирских забот и посвятить жизнь духовному самосовершенствованию.

Молодой Пимен решил принять монашество и стал подражать аскетическому образу жизни. Он избрал путь отшельника (эремита) — жизнь в уединении среди пустынь и гор, что было популярно среди раннехристианских подвижников. Его целью было духовное очищение через молитву, пост и строгий аскетизм.

После ухода в пустыню Пимен стал жить в суровых условиях, часто в одиночестве, вдали от людей. Его подвиг и праздники жизни быстро снискали славу среди местных христиан, и люди приходили к нему за духовными советами, благословением и исцелением. Пимен Великий принимал учеников, стремившихся подражать его аскетичному образу жизни. Он учит монашеской дисциплине, молитве, духовной борьбе и смирению. Его ученики продолжили традиции отшельничества на украинских землях.

После смерти преподобного Пимена его тело было почитано как святыня, а память о нем сохранилась в церковных летописях и житиях святых. Церковь чтит его как преподобного подвижника, примера праведной и аскетической жизни.

Приметы 27 августа

Народные приметы 27 августа

Тихий ветер в саду — сухая осень в лесу.

Журавли улетают — мороз до середины октября.

Сильный ветер — до дождливого сентября.

Что завтра нельзя делать

В народных верованиях на этот день не советуют делать значительные покупки и начинать свадебные дела — они могут обернуться неудачей. Также нежелательно давать деньги в долг, потому что их возврат затянется на длительное время.

Что можно делать завтра

В молитвах к святому Пимену Великому люди просят дарить внутреннюю силу и мудрость, обуздать гордыню, успокоить семейные споры и конфликты, научить терпению, снисхождению и умению прощать.