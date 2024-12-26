27 декабря — какой церковный праздник, как уберечь скот от болезней и несчастий

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 декабря, в православном календаре день памяти святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Стефан происходил из еврейского рода, вероятно, из диаспоры, поскольку его имя греческое. в Иерусалимской Церкви. милостыни и попечении о бедных, а также участвовавших в проповеди Евангелия. Архидиакон Стефан выделялся среди других своей мудростью, благочестием и даром Святого Духа.

Стефан активно проповедовал Евангелие среди евреев, особенно в синагогах. Его проповедь была настолько мощной, что многие обращались к вере во Христа.

Стефана схватили и привели на суд Синедриона. Его обвиняли в том, что он якобы выступал против Закона Моисея и Храма. также обвинил иудейских лидеров в том, что они постоянно противятся Божья воля. Эта речь вызвала ярость среди слушателей Его из-за избиения камнями. колени, он воскликнул: "Господи, не зачти им этого греха!". (Деяния 6:8–7:60).

Приметы 27 декабря

Народные приметы 27 декабря / Фото: Unsplash

Какая погода, такой будет февраль.

Облака против ветра плывут — к снегопаду.

Часто меняется погода в течение дня, такой она будет оставаться до конца зимы.

Что завтра нельзя делать

В этот день даже дома не стоит ходить в грязной или изношенной одежде – это принесет беды и несчастья. Не следует кричать на лошадей и другой домашний скот, иначе будут проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Особенно ухаживали 27 декабря за лошадьми, потому что святой апостол Стефан считался их покровителем (а также пастухами).

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