27 декабря — какой церковный праздник, почему женщинам запрещалось шить, а мужчинам брать нож в руки

Завтра, 27 декабря, в православном календаре – день памяти святого Стефана. Святой Стефан был одним из семидесяти апостолов, проповедовавших христианство в первых веках. Он был также первым мучеником, пострадавшим за свою веру от иудейских правителей. Его убили камнями за городом Иерусалим, где он молился о своих врагах. Его тело было похоронено тайно в деревне Кафоргамала, а позже перенесено в Иерусалим и оставлено в храме на Сионе.

Церковный праздник 27 декабря – день памяти преподобномученика Феодора

Преподобномученик Феодор был патриархом Константинополя в VII веке. Он родился в богатой семье и получил хорошее образование. Он служил в храме святой Софии и был избран патриархом при поддержке правителя Константина IV. Он был известен своей благочестивой, мудростью и добротой.

Однако он также имел много врагов, которые завидовали ему и постоянно слали клевету на него. Они обвинили его в том, что он отказался от православной веры и принял монофелетизм — ересь, отрицавшую две природы Христа. За это его приговорили к изгнанию и лишили патриаршего сана. Он был отправлен в монастырь, где его жестоко пытали и плохо кормили. Он терпел все страдания с молитвой, не мстил своим врагам и не отступал от православной веры. Умер от ран 686 года.

Приметы 27 декабря

Народные приметы 27 декабря / Фото: Pexels

Снегопад — будет большой урожай грибов и ягод.

На деревьях сидят стаи птиц — к морозам.

На деревьях иней — к богатому урожаю зерновых.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что к закату нельзя рубить дрова, потому что иначе призовете к себе неприятности. А еще женщинам запрещалось сразу после сна вставать босиком на пол. Сначала нужно было прочесть молитву. Верили, что можно остаться без молодости и красоты. Также девочкам запрещалось шить и вязать, ведь это вело к потере памяти. Мужчинам же запрещали брать в руки ножи, чтобы не остаться без мужской силы.

Что можно делать завтра

Этот день считался благоприятным для гадания. Поэтому девушки собирались вместе и гадали на брак, любовь, суженую. Существовало поверье, что полученные результаты будут наиболее правдивыми.

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