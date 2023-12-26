27 декабря — какой церковный праздник, почему женщинам запрещалось шить, а мужчинам брать нож в руки

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 27 декабря, в православном календаре – день памяти святого Стефана. Святой Стефан был одним из семидесяти апостолов, проповедовавших христианство в первых веках. Он был также первым мучеником, пострадавшим за свою веру от иудейских правителей. Его убили камнями за городом Иерусалим, где он молился о своих врагах. Его тело было похоронено тайно в деревне Кафоргамала, а позже перенесено в Иерусалим и оставлено в храме на Сионе.
Церковный праздник 27 декабря – день памяти преподобномученика Феодора
Преподобномученик Феодор был патриархом Константинополя в VII веке. Он родился в богатой семье и получил хорошее образование. Он служил в храме святой Софии и был избран патриархом при поддержке правителя Константина IV. Он был известен своей благочестивой, мудростью и добротой.
Однако он также имел много врагов, которые завидовали ему и постоянно слали клевету на него. Они обвинили его в том, что он отказался от православной веры и принял монофелетизм — ересь, отрицавшую две природы Христа. За это его приговорили к изгнанию и лишили патриаршего сана. Он был отправлен в монастырь, где его жестоко пытали и плохо кормили. Он терпел все страдания с молитвой, не мстил своим врагам и не отступал от православной веры. Умер от ран 686 года.
Приметы 27 декабря
- Снегопад — будет большой урожай грибов и ягод.
- На деревьях сидят стаи птиц — к морозам.
- На деревьях иней — к богатому урожаю зерновых.
Что завтра нельзя делать
Наши предки верили, что к закату нельзя рубить дрова, потому что иначе призовете к себе неприятности. А еще женщинам запрещалось сразу после сна вставать босиком на пол. Сначала нужно было прочесть молитву. Верили, что можно остаться без молодости и красоты. Также девочкам запрещалось шить и вязать, ведь это вело к потере памяти. Мужчинам же запрещали брать в руки ножи, чтобы не остаться без мужской силы.
Что можно делать завтра
Этот день считался благоприятным для гадания. Поэтому девушки собирались вместе и гадали на брак, любовь, суженую. Существовало поверье, что полученные результаты будут наиболее правдивыми.
Читайте также: