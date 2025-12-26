Церковный праздник 27 декабря / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 27 декабря, в православном календаре день памяти святого апостола, первомученика и архидьякона Стефана. Святой Стефан жил в I веке и принадлежал к числу семи диаконов, избранных апостолами для служения при Иерусалимской общине (Деяния апостолов, 6). По преданию, он был евреем-эллинистом, то есть выходцем из диаспоры, хорошо образованным, знал греческий язык и Писание.

Стефан активно проповедовал Христа как обещанного Мессию, обращаясь прежде всего к иудеям. Его слово было настолько убедительным, что оппоненты «не могли противиться мудрости и Духу, которым он говорил».

Не одолев его в открытой дискуссии, противники прибегли к клевете. Вместо оправданий Стефан произнес величественную богословскую речь (Деяния, глава 7), которая стала одним из самых глубоких изложений истории спасения в Новом Завете. В этот момент Стефан увидел небесное видение: «Вот я вижу небеса открытые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Это видение стало окончательным приговором в глазах его судей.

Реклама

Разъяренная толпа вывела Стефана за город и избила камнями. По иудейскому обычаю, свидетели должны были первыми бросить камни — их плащи стерег Савл, будущий апостол Павел. Так Стефан умер как мученик, простив врагов и подтвердив любовь сильнее смерти.

Приметы 27 декабря

Народные приметы 27 декабря / © pexels.com

Какая погода на Степана — такова будет и зима в целом.

Тепло и безветренно — скоро оттепель.

Облака низко над землей — к ветреной погоде.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, у этого дня есть особый запрет: категорически не разрешается выбрасывать даже самые маленькие хлебные крошки. В традиционном воображении они олицетворяют достаток, благополучие и благодать, поэтому легкомысленное отношение к хлебу могло навлечь нищету.

Что можно делать завтра

В этот день православные верующие особенно обращаются в молитве к святому Стефану, прося его укрепить веру, принести внутреннее спокойствие и обеспечить благосостояние в доме. Кроме того, его уважают как покровителя домашнего скота, молясь о здоровье и защите животных.