27 февраля — какой церковный праздник, что нужно сделать, чтобы избавиться от негативной энергии

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Прокопий родился в Исаврийской Декаполе (современная территория Турции) и смолоду избрал путь аскезы, став монахом. Он посвятил себя суровому посту, молитве и духовному совершенствованию. Его жизненный путь был тесно связан с борьбой за чистоту православной веры.

Во времена императора Льва III Исавра (717–741) в Византийской империи начались преследования почитателей икон. Прокопий Декаполит открыто выступил против иконоборческой ереси, доказывая, что поклонение иконам является частью подлинного христианского вероучения. За это его схватили, подвергли пыткам и заключили в тюрьму.

Во время заключения он подвергся тяжким пыткам, но не отрекся от православной веры. После смерти Льва III его сын и преемник Константин V Копроним (741–775) продолжил иконоборческую политику, из-за чего страдания Прокопия продолжались. Лишь после прихода к власти императрицы Ирины (конец VIII в.), восстановившей почитание икон, святой был освобожден. После освобождения он вернулся в монастырскую жизнь, продолжая духовные подвиги. Умер мирно в глубокой старости.

Приметы 27 февраля

Народные приметы 27 февраля / Фото: Unsplash

Солнечный день – ранняя весна и хороший урожай.

Ветер с севера – к затяжному похолоданию.

Сильный мороз – еще долго будет холодно.

Что завтра нельзя делать

Вечером люди старались не заниматься тяжелым трудом, чтобы не навлечь усталости и болезни. Считалось, что новые начинания в этот день могут завершиться неудачей. Потому все большие работы и серьезные решения откладывали. В народе говорили, что нити, одеты в этот день, могут принести человеку тяжелую судьбу. Потому женщины не пряли и не вязали.

Что можно делать завтра

В прежние времена в этот день был ветер. Хотя еще могли быть морозы, люди начинали готовить инвентарь к полевым работам и проверяли запасы зерна. Чтобы избавиться от негативной энергии, люди пытались навести порядок в доме, очистить его от лишнего и даже проводили окропление дома святой водой.

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