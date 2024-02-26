27 февраля — какой церковный праздник, почему лучше обойтись без громких звуков и не шуметь

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 февраля, в православном календаре день памяти Григория Паламы, архиепископа Фессалонийского. Это православный святой Ромеи, исихаст-практик, осуществивший совершенное богословско-теоретическое оправдание исихизма. Родился в Константинополе в аристократической семье. Он был иноком на горе Афон, а позже архиепископом города Фессалонике.

Григорий Палама известен своей полемикой с богословами Варлаамом Калабрийским, Григорием Акиндином и Никифором Григорием по поводу природы Света Преображения. Он также написал трактат "Триады в защиту священноязычных". Григорий Палама был канонизирован в лике святителя 1368 года.

Церковный праздник 27 февраля – день памяти Прокопия Декаполита

Он был палестинским монахом VIII века, борцом с иконоборчеством, исповедником и святым. Он родился в городе Селевкия (современная Иордания), который в то время входил в часть Палестины, известную как Декаполис. Прокопий избрал монашескую жизнь и посвятил себя духовному очищению и возвышению души к Богу.

В Константинополе Прокопий мужественно выступил против иконоборчества, начатого императором Львом III. В своих учениях он доказывал, что чествование икон не является видом идолопоклонства. Его отношение вызвало гнев императора, и Прокопий был подвергнут жестоким пыткам. Он выдержал это вместе со святым Василием Исповедником, своим верным собратьем монашеской жизни.

После смерти императора 741 года Прокопий вышел на свободу и провел остальную жизнь в монастыре. Он скончался в глубокой старости.

Приметы 27 февраля

Народные приметы 27 февраля / Фото: Pexels

Дует южный ветер — к теплому лету.

Уже прилетели скворцы — ждите большого урожая.

Воробьи сидят под крышей и чистят перья – будет потепление.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что в этот день лучше не шуметь и вообще обойтись без громких звуков, потому что можно отпугнуть любовь и деньги. Также не стоит звать в гости друзей, этот день советуют провести в кругу семьи.

Что можно делать завтра

Чтобы случайно не взглянуть в окно, наши предки завешивали их в этот день шторами еще днем. Считалось, что по земле ходит нечистая сила, которая может попасть в дом, если посмотреть на улицу через окно в вечернее время.

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