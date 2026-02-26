Церковный праздник 27 февраля / © pexels.com

Завтра, 27 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Прокопий родился в регионе Декаполис (Десятиградье) — территории к востоку от Галилейского озера (Галилейское море). Именно за это его называли «Декаполит» (тот, что из Декаполиса).

Он оставил мир и принял монашеский чин в монастыре, где посвятил себя суровой молитве, посту и аскетическим подвигам. Провёл много времени в молитве, отдалившись от мирских сует и стремясь к духовной чистоте и единству с Богом.

При царствовании императора Льва Исаврянина (717 — 741) в Византийской империи начались гонения на тех, кто чествовал священные иконы (так называемая иконоборческая ересь). Прокопий стал одним из самых ярых защитников ортодоксального чтения святых образов. Он выступал против ереси, объясняя, что чествование икон — это не идолопоклонство, а благоговение, обращающееся к изображаемым лицам (прежде всего ко Христу и святым).

По приказу императора Прокопия был арестован и жестоко наказан: его жестоко избили, избивали резками и инструментами, и он испытал мученические страдания за веру. Вместе с ним страдал и его собратья, святой Василий, исповедник — они были брошены в темницу и находились там до смерти царя-иконоборца.

После смерти Льва Исаврянина гонения прекратились. Прокопий был освобожден и вернулся в монастырскую жизнь, продолжая наставлять братию и мирян в добродетели и православной вере. Он прожил долгую жизнь и мирно почил в глубокой старости около 750 года.

Приметы 27 февраля

Народные приметы 27 февраля / © pexels.com

Ясное, тихое утро 27 февраля — до утренней весны и сухой погоды в ближайшее время.

Многое на деревьях — будет еще заморозки в ближайшие ночи.

Птицы рано прилетают и громко поют — жди ранней весны и теплого марта.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в этот день не стоит отправляться в далекое путешествие — если есть такая возможность, поездку лучше перенести. Также не советуют устраивать свадьбу или стричь волосы, а взятие денег взаймы считают особенно рискованным: говорят, долги будут «тянуть» еще три года.

Что можно делать завтра

В православной традиции 27 февраля посвящен молитвам к святому Прокопию Декаполиту. Его просят укрепить веру и духовную стойкость, исцелить от недугов, спасти от уныния и депрессии, а также помочь в обучении и самообразовании. Народные обычаи советуют в этот день поддержать нуждающихся в помощи — накормить голодного или приютить оставшегося без крова. Особое внимание уделялось вербе: если ее почки уже распускаются на верхушке, можно начинать ранние посевы; если же ива опаздывает с цветением — целесообразнее отложить и делать второй посев.