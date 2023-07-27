27 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 27 июля, в православном календаре день памяти апостола Акилы. Он был ранним христианином, жившим во времена правления римского императора Клавдия. Этот период соответствует около 41-54 годам н.

По традиции, Акила вместе со своей женой Прискиллой (или Приской) встретились с апостолом Павлом в Коринфе. Павел был миссионером и ранним проповедником христианства, и они стали его учениками и последователями. Павел был известен своим большим вкладом в распространение христианской веры, и Акила и Прискилла помогали ему в его миссионерской работе.

По упоминанию в Библии, Акила и Прискилла были очень активными и преданными христианами, которые радушно принимали Павла в своем доме. Они вместе с Павлом помогали в работе над ковчегом апостола (т.е. над распространением христианства). В те времена, когда христианство было еще недостаточно узнаваемой религией, такая миссионерская работа проходила в тяжелых условиях и требовала отваги и жертвенности.

Апостол Акила и Прискилла стали знамениты своей верой и служением в раннем христианстве, и их имя упоминается в различных апокрифических и более поздних христианских источниках. Их пример служения и верности стал вдохновляющим для многих христиан, стремившихся делиться Евангелием в первые века христианской эры.

Приметы 27 июля

Народные приметы 27 июля / Фото: Pexels

Идет дождь – можно ожидать, что ненастье будет еще долго.

В прудах купаются чайки — погода будет ясной и теплой.

Глухой гром – дождь будет тихим.

Что сегодня нельзя делать

Народные приметы указывают, что в этот день запрещено выбрасывать остатки пищи, лучше отдать их нуждающимся. Не стоит также заключать большие деловые соглашения, они не будут иметь результата. Не рекомендуется 27 июля давать деньги взаймы, можно остаться ни с чем.

Что можно делать сегодня

В старину верили, что именно в этот день нечисть может прийти и испортить урожай, поэтому пытались защитить от нее поля. Существовало поверье, что солома имеет целебную силу, поэтому ее пытались прикладывать к больному месту.

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