Церковный праздник 27 июля / © unsplash.com

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Завтра, 27 июля, в православном календаре день памяти святого великомученика Пантелеймона, врача. Пантелеймон родился примерно на рубеже III—IV веков в городе Никомедия (современный Измит в Турции) в богатой семье. Его отец, Евстрат, был язычником, мать — христианкой по имени Евфросина. После смерти отца мать воспитывала сына в христианской вере.

Пантелеймон получил блестящее образование в медицине и стал известным лечащим врачом. Его считали чрезвычайно искусным, а также милосердным, потому что лечил бедных бесплатно. Сначала он верил в языческих богов, но под влиянием христианского врача и святого Кирика, который рассказал ему об Иисусе Христе, Пантелеймон принял христианскую веру и крестился. С этого времени он отказался от идолопоклонства.

Святой Пантелеймон известен многочисленными чудесами исцеления. В частности, он излечил больного мальчика, что считалось невозможным.

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В правление императора Максимиана (начало IV века) христиан жестоко преследовали. Пантелеймона схватили и подвергли жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Он стойко переносил боль и мучения, молясь за своих мучителей. В итоге его казнили, сделав великомучеником — мучеником, умершим при Христе.

Церковный праздник 27 июля — день памяти святого Климента

Святой Климент — один из первых учеников апостолов Петра и Павла, третий епископ Рима (папа), живший в конце I века — в начале II века. Он был ревностным проповедником Евангелия, способствовал утверждению церковной дисциплины и мира среди христиан. Ему приписывают написание важного письма — Послание к коринфянам, призывающее к единству и повиновению церковной власти.

Святой Климент потерпел мученическую смерть при императоре Траяне: его бросили в море с камнем на шее. Это произошло примерно в начале II века. Его почитают как великомученика и покровителя Церкви. В православных храмах иконы святого Климента часто изображают его с христианскими символами и епископской одеждой.

Приметы 27 июля

Народные приметы 27 июля / © unsplash.com

Если 27 июля идет дождь, осень будет дождливой и урожайной.

Ветер в этот день веет с востока — до смены погоды и похолодания.

Если на Климента поют жаворонки — лето будет долгим и теплым.

Что завтра нельзя делать

Ни в коем случае нельзя отказывать кому-нибудь в помощи — это считается тяжким грехом, ведь святой Пантелеймон всегда был помощником и защитником нуждающихся. Согласно народным верованиям, в день Пантелеймона категорически запрещается работать в поле или на огороде — это считается плохой приметой.

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Что можно делать завтра

Молясь к святому Пантелеймону, просят о крепком телесном здоровье и быстром исцелении от недугов, особенно целуют его за помощь в лечении глазных болезней.