Церковный праздник 27 июня / © pexels.com

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Завтра, 27 июня, в православном календаре день памяти блаженного священномученика епископа Николая (Чернецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других.

Николай Чарнецкий родился 14 декабря 1884 года в Галиции. После духовного образования в Риме он стал священником, а затем вступил в Чину редемптористов. Его служение быстро приобрело масштабное значение — он был миссионером, душепастырем и духовным руководителем в сложное историческое время.

В 1931 году Николай Чарнецкий получил епископские рукоположения. Его деятельность пришлась на период политических потрясений, а после установления советской власти Церковь оказалась под жестоким давлением.

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В 1945 году он был арестован вместе с другими епископами УГКЦ. Далее — тюрьмы, допросы, ссылки и каторжные условия. Несмотря на физические страдания, он оставался духовно несокрушимым, поддерживая верных и священников даже в неволе.

Умер после лет скитаний 1959 года. Его жизнь стала символом епископского служения в условиях подполья и преследований.

Емельян Ковч родился 20 августа 1884 года на Гуцульщине в семье священника. Получив образование в Риме, он был рукоположен в священники 1911 года.

Его служение пришлось на сложнейшие времена — Первую и Вторую мировые войны. Он был военным капелланом Украинской Галицкой Армии, а затем пастырствовал в Перемышлянах, где получил любовь прихожан как пастырь, который жил среди людей и для людей.

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Во время нацистской оккупации о. Емельян Ковч проявил исключительное мужество: он спасал евреев, помогал преследуемым, несмотря на опасность для собственной жизни. За это его арестовало гестапо.

В 1943 году его отправили в концлагерь Майданек. Даже там он не прекратил священнического служения: поддерживал узников разных национальностей и вероисповеданий, оставаясь для них духовной опорой.

25 марта 1944 г. он погиб в концлагере. Его слова, обращенные к людям в неволе, стали духовным завещанием: он видел Бога в каждом человеке, независимо от его происхождения или веры.

Церковный праздник 27 июня — день памяти святого преподобного Самсона, врача

Святой Самсон жил в VI веке в Константинополе. Он происходил из зажиточной семьи и получил хорошее образование, в том числе медицинское. Уже смолоду он проявлял склонность к помощи больным и бедным, сочетая знания врача с глубокой верой.

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После смерти родителей Самсон решил полностью посвятить себя Богу. Он раздал наследие бедным и принял священнический сан.

Самой известной частью его жизни стало создание больницы и приюта для нуждающихся в Константинополе.

Самсон не только организовал это дело, но и сам лечил людей часто бесплатно. Он считал, что помощь больному — это служение самому Христу.

Его деятельность стала одним из первых примеров христианской медицины как системного милосердного служения.

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По преданию, Самсон обладал особой благодатью исцеления. Одно из самых известных чудес связано с тяжело заболевшим императором Юстинианом I.

После молитвы святого император получил выздоровление. В благодарность Юстиниан приказал щедро поддерживать больницу Самсона и укрепить ее как важный благотворительный центр Константинополя.

Самсон жил скромно, в посте и молитве. Он избегал роскоши, хотя имел возможность жить в богатстве. Его главной ценностью была любовь к человеку.

Приметы 27 июня

Народные приметы 27 июня / © pexels.com

Утром туман — ждите ясный и теплый день.

С запада быстро надвигаются темные облака — будет кратковременный ливень.

Липа уже обильно цветет — к теплому и урожайному лету.

Что завтра нельзя делать

Наши предки не советовали впускать в сердце гнев, оскорбления или конфликты с родными. Считалось, что ссоры в этот день могут нарушить домашнюю гармонию и навлечь трудности на семью. Также не поощряли дальние путешествия — верили, что они могут сложиться неудачно или доставить лишние хлопоты. Отдельно подчеркивалось: нельзя отказывать человеку, который просит помощи, ведь такой отказ может обернуться собственными потерями или сложными ситуациями в будущем.

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Что можно делать завтра

В народной традиции 27 июня известен как день Самсона-Синогноя. Считалось, что именно в этот период часто приходят затяжные дожди, из-за которых скошенное сено не успевает высохнуть, портится и начинает прить. Этот день имел и символическое значение очищения пространства. По поверьям, было хорошо избавляться от лишних и ненужных вещей — старого, сломанного, «застоявшегося» в доме. Верили, что так человек будто открывает простор для защиты и благополучия в семье. При этом исправные вещи советовали не выбрасывать, а отдавать нуждающимся.

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