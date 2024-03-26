27 марта — какой церковный праздник, почему на Матроны категорически нельзя ссориться

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 марта, в православном календаре день памяти святой Матроны. Она родилась в 3-4 веках в Фессалониках (Солуни, Солоники) и была воспитана в религиозной семье. С детства Матрона приобщалась к вере, много молилась и ходила в церковь.

Матрона была рабыней жены известного военачальника Павтеллы, которая была иудейкой и пыталась заставить Матрону отречься от христианства. Однако Матрона осталась верна своей вере, за что ее жестоко избили и заперли в темнице. Несмотря на пытки, она не изменила христианской вере и была убита Павлилой.

Мощи святой Матроны хранятся в именном храме, построенном епископом Александром Солунским, и считается, что они по сей день исцеляют больных и дарят благоговение собравшимся.

Церковный праздник 27 марта – день памяти мучеников Мануила, Савела и Измаила

Святые мученики Мануил, Савел и Измаил были братьями, родившимися в знатной персидской семье. Их мать, христианка, тайно крестила своих сыновей и воспитывала их в христианской вере. Эта вера стала неотъемлемой частью их жизни и готовности принести жертву за нее.

Когда братья достигли взрослого возраста, они вступили на военную службу и были посланы к императору Юлиану, чтобы договориться о мирном договоре между Персией и Римской империей. Они получили почести от императора, но отказались принять участие в языческом жертвенничестве, за что были заключены и подвергнуты жестоким пыткам. Несмотря на мучения, они не проявляли слабости или страха, а прославляли Бога и молились. Их тела были сожжены по приказу Юлиана, но произошло землетрясение, во время которого земля раскрылась и приняла мощи мучеников.

Приметы 27 марта

Народные приметы 27 марта / Фото: Pexels

Соловей поет на дереве – будет плохой урожай плодовых деревьев.

Днем не слышно пение петуха — через несколько дней будет дождливо.

Чубатая чайка кричит вечером — к ясной погоде.

Что завтра нельзя делать

Запрещается проводить какие-либо косметические процедуры, даже домашние, потому что они могут вызвать болезни кожи. Также запрещается ссориться. Наши предки приметили, что ссора в этот день приведет к тому, что ваши отношения ухудшаться и вы больше никогда не будете разговаривать.

Что можно делать завтра

В древности женщины обязательно шли в храм утром, ставили свечу святой Матроне и молились ей. Только после этого начинали домашние дела. Верили, что Матрона является покровительницей домашней работы.

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