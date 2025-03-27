27 марта — какой церковный праздник, почему важно наполнить день молитвой и не отвлекаться на негатив

Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 27 марта, в православном календаре день памяти святой мученицы Матроны. Она родилась в III веке в городе Филадельфия на территории современной Турции. Уже с детства была глубоко верующей и преданной Христу.

В период правления императора Декия, жестоко преследовавшего христиан, Матрона была арестована за свою веру. Она не подчинилась и отказалась отречься от Христа, даже когда ее подвергали самым страшным пыткам. Неумолимо выдерживая все мучения, праздники не сломались, продолжая оставаться верными своей вере до самого конца. Ее мученическая смерть стала глубоким свидетельством ее непоколебимой преданности Богу.

После смерти Матроны ее канонизировали как святую, и с тех пор ее память и подвиг начали чтить. Верующие считают ее покровительницей и просят ее помощи, особенно в сложных жизненных ситуациях.

Приметы 27 марта

Народные приметы 27 марта / Фото: Unsplash

Туман на 27 марта — к дождливому лету.

Если 27 марта идет снег, весна будет затяжной, с частыми дождями.

Ветер с юга на 27 марта предвещает тёплую и сухую погоду.

Что сегодня нельзя делать

Следует сохранять внутреннее спокойствие, избегать любого напряжения и забот, а также беречь свою душу от негативных мыслей и переживаний. Иначе, говорят народные приметы, в жизнь придет беспокойство и проблемы.

Что можно делать сегодня

Это день, когда православные обращаются к святой мученице Матроне за поддержкой и молитвами, ища силы в трудные моменты жизни. Ее пример учит не бояться трудностей и оставаться верными своим убеждениям, несмотря на испытания.

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