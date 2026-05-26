Церковный праздник 27 мая

Завтра, 27 мая, в православном календаре день памяти святого священномучника Терапонта, епископа. О ранних годах святого Терапонта известно немного, однако церковные источники свидетельствуют, что он жил в период активных гонений на христиан, когда Церковь еще только утверждалась в разных регионах Римской империи. С юности он отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением к духовной жизни.

Впоследствии Терапонт принял сан священника, а позже был поставлен епископом. В своем архипастырском служении он заботился об укреплении веры паствы, учил христиан основам Евангелия, поддерживал нуждающихся и ревностно защищал чистоту церковного учения. Его авторитет основывался не только на должности, но прежде всего на личной святости и самоотверженности.

Во времена, когда императорская власть требовала отречения от христианской веры и поклонения языческим богам, епископ Терапонт остался непреклонен. Он открыто исповедовал Христа и призвал свою паству не подвергаться страху и искушениям отречения.

Такое открытое исповедание веры обратило на себя внимание преследователей. Святого арестовали и подвергли допросам и жестоким пыткам. Его пытались заставить отречься от Христа, однако Терапонт твердо отвечал, что жизнь без истинного Бога не имеет для него смысла.

Не сломив волю святого ни угрозами, ни мучениями, гонители приговорили его к смертной казни. По церковному преданию, священномученик Терапонт принял смерть с молитвой на устах, прославляя Бога и прося о милости для тех, кто творил ему зло.

Его мученическая кончина стала свидетельством победы духовной силы над физическим насилием и страхом. Церковь почитает его как пастыря, положившего душу за своих духовных детей, следуя словам Христа о добром пастыре.

Приметы 27 мая

Народные приметы 27 мая

Если в этот день тепло и ясно — лето будет ранним и жарким.

Обильная роса с утра — на хороший урожай и стабильную теплую погоду.

Если ветер северный или резкий, ожидается похолодание в конце мая.

Что завтра нельзя делать

Поверья предостерегают от активной уборки: особо не советуют браться за веник и подметать дом, ведь считалось, что вместе с мусором можно «вымести» из дома удачу, финансовую стабильность и гармонию.

Что можно делать завтра

Народная традиция утверждает, что в этот день следует проявить уважение к домовому и задобрить его гостином. Ему оставляют угощение — молоко, кашу, сладкое и несколько монет как символ привлечения изобилия, благополучия и счастливых событий в дом.

