Церковный праздник 27 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 27 мая, в православном календаре день памяти святого священномученика Терапонта, епископа. паствой, но и бесстрашно обличал тьму идолопоклонства, обращая людей к свету Христова Евангелия.

Служение святого Терапонта отличалось великой духовной силой, которая привлекала многих язычников ко Христу. Однако именно это стало причиной его ареста: римские власти увидели в нем угрозу своим божиям и государственному порядку.

Когда святителя схватили, на него обрушили лавину пыток. Его тело ломали железом, морили голодом, держали в сырых темницах, стремясь сломать дух. Но Терапонт оставался непоколебимым. Он не изменил ни вере, ни своему призванию пастыря. Напротив, даже под пыткой он благословлял своих мучителей и молился о спасении мира.

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В конце концов, за неотступность в вере святому вынесли смертный приговор — уничтожение мечом. Его смерть не смогла затмить света, излучаемого его душой. За церковными пересказами, после казни место проливания его крови зацветало благоуханием, а тело осталось нетленным — знаком особой благодати.

Со временем честные мощи святого перенесли в Константинополь. Здесь они прославились многочисленными чудесами, особенно среди тех, кто страдал болезнями. Люди приходили к святителю Терапонту как к целителя, покровителя и верного покровителя перед Богом. Частицы его мощей впоследствии попали и в другие города — в частности, на Кипр и Святую Гору Афон.

В церковном искусстве святого Терапонта изображают как епископа в святительских ризах, с крестом или свитком в руках — символами проповеди и мученичества.

Приметы 27 мая

Народные приметы 27 мая / © Pixabay

Лягушки громко квачат — будет дождь.

Ветер с северо-запада — погода испортится, жди затяжного ненастья.

Утро туманное — день будет теплым и погожим.

Что завтра нельзя делать

Церковь решительно осуждает злословие, обиды, алчность и зависть — все то, что разрушает человеческие души и семейный покой. Особо пристальное внимание следует обращать на слова, которыми мы обмениваемся, потому что святая Феодора строго осуждает сплетни и безосновательные слухи.

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Из народных верований известно: пустые разговоры и развратные сплетни способны породить ссоры и раздор в домах. Поэтому говорили мудрые люди: “На Федору — не выноси из дома ссору”, ведь в этот день крайне нежелательно выносить из дома конфликты или разжигать ссоры. Так же существовал запрет на уборку — особенно на подметание пола, потому что это считалось призывом к недоразумениям, семейным неурядицам и вражде.

Что можно делать завтра

К святому Терапонту обращаются с молитвами о глубоком духовном и телесном исцелении — он считается помощником в восстановлении душевного спокойствия и физического здоровья.

В этот день очень важно говорить только по сути — такие слова принесут настоящую пользу и защитят от сплетен и ненужных кривотолков. Особенно благочестивым знаком считается примирение находящихся в ссоре — это дарит мир и порядок в семье.