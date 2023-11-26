27 ноября — какой церковный праздник, почему на Романа не стоит идти рыбачить

Завтра, 27 ноября, в православном календаре день памяти великомученика Якова Персиянина. Яков Персианин был христианином, жившим в IV веке в Персии. Он был одним из двадцати семи сыновей царя Издегерда I, преследовавшего христиан. Иаков отказался от язычества и принял христианство, за что его отец отверг его от себя и лишил всех прав и привилегий. Иаков жил в нищете и занимался благотворительностью, помогая бедным и больным. Когда на престоле Персии оказался Шапур II, он начал новую волну преследований христиан. Иаков был арестован и подвергнут жестоким пыткам, во время которых ему отрезали по одной части тела, пока он не умер. Его мученическая смерть произошла 27 ноября 421 года.

Церковный праздник 27 ноября – день памяти святого Романа

Святой Роман был диаконом из Палестины, жившим в IV веке. Он был греком по происхождению и родился в 490 году в городе Эмесе в Сирии. Он почувствовал свое призвание к служению Богу с ранних лет и вел благочестивую жизнь. Он был известен своим чудесным голосом и пел песни во славу Господа.

Во времена правления императора Диоклетиана, преследовавшего христиан, Роман приехал в Кесарию, где был арестован за свою веру. Он отказался отступить от христианства и был подвергнут жестоким пыткам. Его сожгли на костре, а затем отрезали голову.

Приметы 27 ноября

Народные приметы 27 ноября / Фото: Pexels

Ночью звезды тусклые – ждите оттепели.

Много снега в этот день до теплой зимы.

Услышать, как громко свирепый воробей до быстрого потепления.

Что завтра нельзя делать

Продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца. Также запрещено ссориться, злословить, ругаться. В этот день не шли ловить рыбу, потому что верили, что рыба прячется на дне водоемов, а такими действиями можно потревожить водяного духа, который наделает беды. Лучше лишний раз не пользоваться острыми предметами, можно навлечь на себя проблемы.

Что можно делать завтра

В этот день люди верили, что их ждет что-то особенное. Например, ожидали важной встречи или судьбоносного решения. Перед тем, как умываться утром, выходили на улицу и вставали лицом к ветру. Если он силен, то не умывался, чтобы не навлечь на себя беды.

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