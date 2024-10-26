27 октября – какой церковный праздник, что нельзя делать, если не хотите остаться без денег

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 октября, в православном календаре день памяти святого мученика Нестора. Нестор, вероятно, происходил из Киевской земли. Являлся монахом Киево-Печерской лавры, где получил образование и стал активным участником церковной жизни. Самый известный труд Нестора — "Повесть временных лет", которая является одним из важнейших источников по истории Руси. Эта летописная книга охватывает период с древнейших времен до начала XII века. Нестор систематизировал и дополнил ранние летописи, пытаясь сохранить историческую память о событиях и личностях того времени.

По некоторым преданиям, Нестор стал мучеником во время преследований христиан. Он был убит за свои убеждения и попытки защитить христианскую веру. Это касается не только его личной судьбы, но и его вклада в сохранение христианских ценностей в обществе.

Церковный праздник 27 октября – день памяти святых мучеников Капитолины и Еротииды.

Капитолина была римлянкой, жившей во времена правления императора Диоклетиана (III век). Известно, что она была христианкой с глубокой верой и обязательством поддерживать других верных во времена гонений. Еротиида, вероятно, была подругой или родственницей Капитолины. Как и Капитолина, она была христианкой, преданной своей вере.

Обе святые мученицы подверглись преследованиям из-за своей веры. Они были задержаны и в конце концов казнены. Их подвиг стал символом отваги и стойкости в лице мученических испытаний.

Приметы 27 октября

Народные приметы 27 октября / Фото: Unsplash

Гуси вышли на лед – погода будет устойчивой.

Ветер изменил свою силу до осадков.

Дождь до мягкой и теплой зимы.

Что завтра нельзя делать

Ни в коем случае в этот день нельзя давать обещания, потому что если их нарушить, то вас будет ждать страшное горе. Нельзя устраивать ссоры – это к болезни. Лучше не давать деньги взаймы — будут финансовые проблемы.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день для генеральной уборки в доме, вы наведете не только порядок, но и создадите атмосферу уюта и любви.

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