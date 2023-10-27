27 октября – какой церковный праздник, почему нельзя переедать и давать невыполнимые обещания

Сегодня, 27 октября, в православном календаре день памяти преподобного Нестора Летописца. Нестор Летописец был киевским летописцем и писателем-агиографом, жившим в XI-XII веках. Он был монахом Киево-Печерского монастыря и автором "Житий святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского". Он также считается составителем или автором "Повести временных лет", старейшей летописи Украины, описывающей историю Русской земли с древнейших времен до 1110 года.

Нестор Летописец родился около 1056 г. в Киеве. С 1073 года он стал монахом Киево-Печерского монастыря, где учился книжному искусству, греческому языку и богословию. Он был заинтересован в сохранении и распространении исторической памяти о своей родной земле и ее связи с другими народами. Он путешествовал во Владимир, Зимненский и Святогорский монастырей, где искал первоисточники для своей летописи.

Нестор Летописец умер около 1114 г. и был похоронен в Киево-Печерской лавре. В церковном календаре день памяти преподобного Нестора Летописца приходится на 27 октября. В этот день в Украине, начиная с 1997 года, празднуют День украинской письменности и языка.

Церковный праздник 27 октября — день памяти мученицы Капитолины

Мученица Капитолина была христианкой, жившей в Каппадокии в III веке. Она была дочерью авторитетного римского сенатора и другом известного оратора Цицерона. За свою веру в Иисуса Христа она была арестована и подвергнута жестоким пыткам. Она не изменила своему Господу и не согласилась принести жертву идолам. За это она была казнена мечом вместе со своей подругой Еротиедой.

Приметы 27 октября

Народные приметы 27 октября / Фото: Pexels

Если в течение дня дует сильный ветер в одну сторону, в ближайшие дни пойдут осадки.

Утром на деревьях виден иней — днем ждите мороз.

Если утром туман – ждите оттепели.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено переедать, лучше ограничить себя в еде, собраться с мыслями и молиться. Иначе вас ждут беды и даже серьезные болезни. Нельзя давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Если о них забыть или просто не выполнить, то в ближайшее время вас будут ждать неприятности.

Что можно делать сегодня

Если вы хотите получить желаемое, в этот день нужно попросить о нем у святых в полной тишине. Мысленно помолитесь, а затем подумайте о том, чего больше хотите.

Читайте также: