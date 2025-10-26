Церковный праздник 27 октября / © unsplash.com

Завтра, 27 октября, в православном календаре день памяти святого мученика Нестора. Нестор Летописец жил примерно во второй половине XI века. Точные даты рождения и смерти неизвестны, но принято, что он умер около 1114 года.

Скорее всего, Нестор был монахом Киево-Печерского монастыря. Этот монастырь являлся одним из духовных центров Киевской Руси, известным своей книжной и летописной деятельностью.

Нестор принадлежал к монашеской обители и известен своей аскетической жизненной практикой. Ему приписывают авторство или редактирование “Повести временных лет” — важнейшего летописного источника Киевской Руси. Летопись включает события от легендарного основания Руси до начала XII века. Нестор был отличным знатоком письма, истории и церковных текстов. Его труды оказали значительное влияние на развитие древнерусской литературы и христианской традиции письма.

Церковный праздник 27 октября — день памяти святых мучеников Капитолины и Еротииды.

Капитолина была знатной женщиной из Кесарии Каппадокийской. Она происходила из богатого рода, некоторые источники указывают на ее духовное родство с архиепископом Фирмилианом Каппадокийским. Приняв христианскую веру, она раздала свое имущество бедным и уволила рабов, посвятив свою жизнь молитве и служению. За отказ принести жертву идолам Капитолина арестовали. Она смело признавала свою веру перед правителем Зеликинтом, действовавшим по приказу императора Диоклетиана. Позже ее казнили мечом.

Еротиида была служанкой Капитолины, которую она считала своей духовной сестрой. Во время допроса Капитолины Еротиида, защищая свою хозяйку, бросила в правителя камнем. За этот поступок ее жестоко избили палками, но, по милости Божией, она осталась невредимой. Впоследствии ее также казнили мечом.

Приметы 27 октября

Народные приметы 27 октября / © unsplash.com

Утром сильная роса — снег выпадет позже.

Сильный ветер 27 октября — в следующем году весна придет рано.

Сухой день — ждите теплую зиму.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным приметам не стоит отказывать в помощи или давать деньги взаймы. Самый строгий запрет в этот день — нельзя нарушать обещания, данные именно 27 октября, иначе последствия могут быть очень серьезными.

Что можно делать завтра

Святого Нестора Летописца особенно чтят журналисты, писатели и историки, для которых он является духовным покровителем. В этот православный день к нему обращаются с молитвами об успехе в учебе, творческом труде и научных исследованиях, о вдохновении и поддержке в поиске истины.