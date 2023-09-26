27 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя долго спать и пользоваться вещами "второй половинки"

Завтра, 27 сентября, в православном календаре день памяти мученика Калистрата. Мученик Калистрат был христианином, жившим во времена преследований христиан в III веке. Он родился в Карфагене, а его дед был свидетелем страданий и воскресения Иисуса Христа. Калистрат служил в римской армии и не скрывал своей веры. Однажды его предал сослуживец, который увидел, как он молился Богу.

Калистрата арестовали и подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от Христа. Его бросили в темницу, где он продолжал молиться и проповедовать Евангелие другим заключенным. Таким образом, он обратил ко Христу 49 солдат, ставших его духовной женой. Всех их вывели на берег моря и приказали уважать идолов, но они отказались. Тогда им связали руки и ноги и бросили в море с камнями на шее. Так они умерли, получив венец мученичества.

Приметы 27 сентября

Народные приметы 27 сентября / Фото: Pexels

Если пошла гроза, значит, зима будет теплой.

Дождь со снегом в этот день обещает теплый январь.

Теплая и сухая погода – ждите долгую осень.

Что завтра нельзя делать

В этот день среди наших предков существовало поверье, что нельзя долго спать и лежать в постели, чтобы не "проспать" всю удачу и счастье. Также не рекомендуется пользоваться какими-либо вещами своей "второй половинки", потому что иначе ссоры не избежать. Никаких конфликтов и оскорблений можно навлечь на себя неприятности.

Что можно делать завтра

Раньше этот день называли "Пчелиными девятинами", потому что начинали готовить ульи к зиме. Сегодня же можно приготовить блюдо, связанное с медом, и угостить им своих родных. Также верили, что в этот день можно начинать путешествия, он благоприятен для путешественников.

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