Завтра, 27 сентября, в православном календаре день памяти святого мученика Калистрата и жены его. Калистрат жил в III–IV веке, предположительно в Римской империи. Детали его ранней жизни почти неизвестны, но из источников следует, что он был христианином с юности. Калистрат был женат на Иппиане, которая также была ревностной христианкой. Их супружеская жизнь отличалась взаимной любовью, поддержкой и общим стремлением служить Богу.

Калистрат и Иппиана пострадали за веру во время гонений на христиан в Римской империи. Их задержали за отказ отречься от Христа и принести жертву языческим богам. По преданию, их подвергли разным пыткам, но они оставались непоколебимыми. Калистрата приговорили к смертной казни мечом. Его мученическая кончина стала примером несокрушимой веры.

Церковный праздник 27 сентября — день памяти святого преподобного Нила

Святой Нил жил в IV-V веке в Египте. Сведений о его детстве очень мало, но из источников следует, что из ранней молодости он стремился к святой жизни, удаляясь от мирской суеты. По всей вероятности, он принадлежал к семье христиан или принял христианскую веру еще в юности.

Нил избрал путь анахорета — жизнь в пустыне в полном одиночестве и строгом аскезе. Он проводил дни в постах, молитвах и духовных размышлениях, отказываясь от всего мирского. Его духовный подвиг отличался мудростью, чистотой сердца и глубоким спокойствием, что привлекало к нему учеников и ищущих духовного совета.

Святой Нил славился глубокой молитвой и умением вести людей к духовной жизни. По преданию, он обладал даром пророчества и мог предвидеть события, а также помогал людям духовно и телесно. Его жизнь была примером поста, молитвы, смирения и преданности Богу. Вокруг святого Нила формировалась небольшая монашеская община, где он учил монастырской жизни, молитвенной дисциплине и духовному смирению. Его советы и наставления влияли на многих подвижников пустыни, которые после него продолжили традицию аскетической жизни.

Святой Нил умер в глубокой старости, отличаясь миром и святостью. Его мощи и воспоминания о подвигах почитались среди монашества и верующих, которые обращались к нему за молитвами.

Приметы 27 сентября

Если утро ясное, а туман стоит низкий, ожидается теплая и солнечная осень.

Ветер северный 27 сентября предвещает морозные дни в ближайшие недели.

Сильный дождь в этот день — признак предстоящей затяжной осени.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, сегодня нежелательно одалживать или брать деньги, а также отправляться в лес, потому что есть большая вероятность потеряться. Также считается запрещенным выполнять любую работу, не касающуюся пчеловодства — все остальное может обернуться неудачей.

Что можно делать завтра

К святому Каллистрату обращаются с молитвами об укреплении веры и даровании сил — как телесных, так и духовных. По народным обычаям в этот день пекут медовые пряники: считается, что съеденный хотя бы один приносит в дом достаток и благополучие.