27 января – какой церковный праздник, что делать, если получили подарок от малознакомого человека

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 января, в православном календаре день перенесения мощей святого Иоанна Златоустого. Иоанн Златоустый, умерший в 407 году, был архиепископом Константинополя и славился своей проповеднической деятельностью и мудростью. Его часто называют "Златоустым" за его выдающуюся риторику. Он был автором многочисленных произведений, в том числе проповедей и толкований Священного Писания, которые остаются важными и поныне.

Перенос его мощей состоялся в 438 году, когда император Феодосий II приказал перевезти останки святого с места его захоронения в Команах в Константинополь. Это произошло через тридцать лет после его смерти, и, как упоминают источники, мощи святого были найдены в неизменном состоянии, что подтверждало святость Иоанна Златоустого.

Этот акт был важным как в религиозном, так и в политическом контексте, поскольку Иоанн Златоустый был важной фигурой в истории Церкви, а его признание святым лицом стало символом христианского единства и духовной силы. Перенесение мощей святого Иоанна Златоустого стало празднованием в церквях Византии, и с того времени каждый год, 27 января, празднуется его память. Во многих православных странах этот день отмечают как праздник перенесения мощей святого Иоанна Златоустого, уделяя особое внимание его духовному наследию.

Приметы 27 января

Народные приметы 27 января / Фото: Unsplash

Солнечный, но морозный день до ранней, но холодной весны.

Вокруг месяца ночью туман – ждите, что погода испортится.

На иглах елей иней будет большой урожай зерновых.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещается в этот день кричать на домашних животных, иначе вас в жизни ждут тяжелые испытания. Нельзя принимать от незнакомцев подарки, но если этого нельзя избежать, следует дать символическую плату.

Что можно делать завтра

Святому Иоанну Златоусту издавна молятся о избавлении от зубной боли и о лучшем обучении.

Читайте также: