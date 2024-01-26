27 января — какой церковный праздник, почему нельзя дарить и получать подарки

Завтра, 27 января, в православном календаре – день памяти святой Аполлонии. Святая Аполлония Александрийская была раннехристианской мученицей, пострадавшей во время гонения императора Деция в 249 году. За то, что она верила во Христа, ее подвергли жестоким пыткам: сломали ей челюсть, выбили все зубы и угрожали сжечь ее живьем. Аполлония отказалась отречься от христианства и сама бросилась в костер, где сгорела.

Церковный праздник 27 января — день памяти Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст был одним из величайших богословов и проповедников Христианской церкви. Он родился в Антиохии около 347 в семье военачальника. После смерти своего отца он получил хорошее образование и работал адвокатом. В 25 лет он крестился и принял монашество. В 386 году он был хиротонизирован у пресвитера и стал известен по своим блестящим проповедям, за которые его назвали Златоустым, что означает "золотой рот". В 397 году он был назначен архиепископом Константинополя, где он проводил реформы в церкви и осуждал роскошь и беззаконие императорского двора. Это вызвало недовольство императрицы Евдоксии и некоторых священников, обвинивших его в различных преступлениях и повлекших его изгнание. Он умер в 407 году в Команах Понтийских от страданий и истощения. Его тело было перенесено в Константинополь 438 года и похоронено в церкви Святых Апостолов. Его произведения содержат многочисленные толкования Библии, проповеди, письма, трактаты и молитвы. Он считается одним из трех Вселенских святителей и Учителей Церкви.

Приметы 27 января

Народные приметы 27 января / Фото: Pexels

Дует северный ветер — ждите солнечную погоду.

Собака лежит на снегу — придет метель.

Звезды как в дымке — будет оттепель.

Что завтра нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день нельзя дарить и получать подарки. Это приводит к бедам и болезням. А еще запрещалось совершать покупки и подбирать что-либо на улице.

Что можно делать завтра

С особым вниманием в этот день ухаживали за домашним костром. Согласно поверьям, если затопить в этот день печь специальным методом, чтобы все дрова загорелись вместе, то семью жду благополучия, мир и счастье.

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