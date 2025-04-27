Церковный праздник 28 апреля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 28 апреля, в православном календаре день памяти святых мучеников Максима и Дады Максим был священником, преданным Христу, который не скрывал свою веру даже в самые опасные времена. во всех испытаниях, проявив преданность до конца.

Дада был молодым христианином, стоявшим вместе с Максимом в верности Христу. Как и его друг, он также отказался отречься от веры. Вместе с Максимом он был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Его страдания не имели конца, но он оставался верен Христу, даже когда ему грозила смерть.

После тяжелых пыток святые Максим и Дада были казнены. Максим умер от мучительной пытки, а Дада был обезглавлен. Их смерть стала свидетельством чрезвычайного мужества и стойкости веры, потому что они не сломались перед жестоким давлением и остались верны Христу даже в самые страшные моменты.

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Приметы 28 апреля

Народные приметы 28 апреля / © unsplash.com

Холодный день 28 апреля — к дождю.

Если на 28 апреля ветрено — до дождливого мая.

Много цветов на деревьях — до теплой осени.

Что завтра нельзя делать

Церковь рекомендует в этот день воздерживаться от тяжелого труда, в частности делать только необходимые дела и выполнять умеренную физическую активность. Это позволяет почтить память мучеников и способствует духовному очищению. День памяти мучеников — это также время для смирения и покаяния. Избегать нужно всяких проявлений гнева, раздражения и суждений в адрес других людей.

Что можно делать завтра

К святым мученикам Максима и Дады молятся о помощи в трудностях, защите от бед и бед, а также об укреплении верности и стойкости в испытаниях. Поскольку святые Максим и Дада страдали за свою веру и подвергались преследованиям, они молятся о защите от духовных и физических врагов, защите от любой опасности, угрожающей вере и жизни.