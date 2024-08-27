28 августа — какой церковный праздник, почему не следует разговаривать с незнакомыми людьми

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 августа, в православном календаре день памяти святого преподобного Моисея Мурина. Моисей Мурин родился в Эфиопии (современная Эфиопия или Судан). По происхождению он был эфиопом или мавром, откуда и происходит его прозвище "Мурин", что означает "черный" или "темнокожий".

В своей молодости Моисей был рабом, но впоследствии скрылся и присоединился к банде разбойников. Он стал их вожаком и провел много лет в преступном образе жизни, отличаясь особой жестокостью и безжалостностью. Однако, несмотря на свое греховное прошлое, Моисей начал испытывать глубокое внутреннее беспокойство и стремление к переменам.

Однажды, ища укрытия от преследователей, он скрылся в монастыре. Под влиянием духовной атмосферы монастыря его душа стала меняться. Пораженный гостеприимством и любовью монахов, Моисей решил изменить свою жизнь и попросил принять его в монастырь как послушника.

Пройдя трудный путь покаяния, он в конце концов стал монахом и добился большого духовного уровня. Он строго постился, молился, совершал тяжелые аскетические подвиги и прославился своим смирением и милосердием. Его превращение было столь глубоким, что он стал примером для других монахов, а впоследствии был рукоположен в священники.

Преподобный Моисей умер около 405 года. По преданию он погиб мученической смертью, когда на монастырь напали варвары. Перед тем, как варвары вошли в монастырь, Моисей отказался покинуть обитель, хотя знал об угрозе. Он сказал, что каждый должен умереть в свое время и не боится смерти, поскольку возложил на Бога всю свою надежду.

Церковный праздник 28 августа – день памяти святого Августина Иппонского

Он родился 13 ноября 354 в городе Тагаст (современный Алжир), который тогда был частью Римской империи. Его мать Моника была христианкой, а отец Патриций – язычником, хотя впоследствии он принял христианство.

Августин получил отличное образование, изучал риторику и философию в Карфагене, но молодые годы его жизни были отмечены внутренней борьбой и нравственными сомнениями. Он увлекался манихейством, религиозной системой, объединяющей элементы христианства, зороастризма и гностицизма. Однако, разочаровавшись в этой вере, он обратился к скептицизму и неоплатонизму.

Переломным моментом в жизни Августина стало его обращение в христианство в 386 году. Это произошло под влиянием проповедей святого Амвросия Медиоланского и непрестанных молитв его матери. Однажды, по преданию, Августин услышал голос, предписывающий ему взять и читать Писание. Он открыл Библию на Послании апостола Павла Римлянам, что стало моментом его обращения.

После обращения Августин вернулся в Африку, где основал монастырь в Тагасте. В 391 году он был рукоположен в священники, а в 395 году стал епископом Гиппона (современный город Аннаба в Алжире), где служил до конца своей жизни.

Как епископ, Августин активно проповедовал, писал и занимался богословской работой. Он вступал в богословские споры с донатистами, манихеями, пелагианами и другими ересями, оставив богатое наследие трудов.

Приметы 28 августа

Народные приметы 28 августа / Фото: Unsplash

Многие желуди и орехи к большому урожаю хлеба в следующем году.

На закате небо красного оттенка — к плохой погоде.

Услышать гром – осень будет теплой.

Что завтра нельзя делать

Старайтесь не ходить в лес. Наши предки верили, что в этот день очень легко потеряться. Лучше не разговаривать с незнакомыми людьми, они могут навести сглаз на всю семью. Также не следует женщинам работать по дому, это может закончиться ссорами.

Что можно делать завтра

Торговцы шли в этот день в поле, собирали колосья, оставшиеся после уборки урожая, прятали в тайное место. Верили, что тогда в работе будет благополучие.

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