Церковный праздник 28 августа

Завтра, 28 августа, в православном календаре день памяти святого преподобного Моисея Мурина. Африканский святой IV века известен своей чрезвычайной духовной трансформацией. Родился около 330 года в Эфиопии, имел темный цвет кожи, из-за чего получил прозвище “Мурин” (от “мур” — “черный”). В юности он был рабом состоятельного хозяина, но после совершенного им убийства был изгнан и присоединился к банде разбойников. Благодаря своей физической силе и жестокому характеру он быстро стал их предводителем, и его имя вселяло страх во всех окрестностях.

Однако, по велению Божьей милости, Моисей раскаялся в своих грехах и решил изменить свою жизнь. Он оставил разбойничью жизнь и отправился в одну из монашеских обителей в египетской пустыне. Сначала братья не приняли его из-за его прошлого, но, увидев его искреннее раскаяние, они позволили ему остаться. Моисей преданно выполнял монашеские послушания, в частности носил воду в келью братии, особенно тем, кто не мог сам добраться до колодца.

Он также боролся со страстью к блуду, которая долго не отступала. По совету аввы Исидора, Моисей усиленно постился, молился ночью и работал, чтобы обуздать свои телесные желания. Его борьба с этой страстью стала известна, и он одержал духовную победу, получив дар исцеления и власть над нечистыми духами.

Спустя много лет подвижнической жизни, Моисей был рукоположен в сан иеродиакона, а впоследствии — иеромонаха. Он собрал вокруг себя около 75 учащихся, которым передавал свой опыт и наставления. Когда ему исполнилось 75 лет, он предсказал нападение разбойников на обитель и благословил братию оставить ее во избежание насильственной смерти.

Преподобный Моисей Мурин скончался около 400 года в египетской пустыне Вади-Натрун.

Церковный праздник 28 августа — день памяти святого Августина Иппонского

Родился 13 ноября 354 года в городе Тагасте (современная Алжир) в семье среднего достатка. Мать, Святая Мона, была благочестивой христианкой и оказала большое влияние на духовный путь сына, тогда как отец Патриций изначально не был христианином. В детстве Августин обучался латинскому языку, грамматике и риторике. Уже в юные годы он отличался любознательным умом и глубокими вопросами о жизни и смысле существования.

В юности Августин вел разгульную жизнь, увлекался эпикурейским и манихейским учениями, стремился к наслаждениям и утехам. Он долго был приверженцем манихейства, религиозной системы, проповедовавшей дуалистическую борьбу добра и зла. Однако вскоре обнаружил ее внутреннее противоречие. Учил риторику в городах Карфаген и Рим, а затем в Медиолане (современный Милан), где его учителем стал знаменитый Амвросий Медиоланский, епископ, глубоко повлиявший на духовное развитие Августина.

Возвратным моментом в жизни Августина стало духовное прозрение 386 года, когда он читал Священное Писание и осознал необходимость предать себя Богу. Его знаменитое обращение описано в автопознавательном произведении “Исповедь”, где он открыто признается в своих грехах и пути к Богу. 387 Августин был крещен Амвросием в Медиолане.

После обращения Августин вернулся в Африку, создал небольшое монастырское общество и посвятил себя духовным практикам и писательской деятельности. В 395 году он был избран епископом Гиппона (современный Аннаба, Алжир), должность, которую он занимал до смерти. Как епископ, Августин активно занимался проповеднической и пастырской работой, борясь с ересями, особенно донатизмом, разделявшим африканскую церковь.

Приметы 28 августа

Народные приметы 28 августа / © unsplash.com

Роса утром — если роса обильная, осень будет теплой и сухой; мало росы — осень сулит дождливую погоду.

Туман поутру — предсказывает солнечную и спокойную погоду на несколько дней.

Сильный ветер — ожидают раннюю холодную осень и возможные заморозки.

Что завтра нельзя делать

В народе говорят, что в этот день не стоит делать признания или предложения брака — такие намерения, вероятно, не принесут счастья в семейной жизни. Также не рекомендуется идти в незнакомые места: есть высокий шанс потеряться. Кроме того, воздержитесь от обещаний, потому что они, скорее всего, останутся невыполненными.

Что можно делать завтра

В народных традициях 28 августа считается днем гостеприимства: принято накрывать стол и приглашать гостей. По приметам этот день благоприятен для торговли и заключения сделок — считается, что договоренности, оформленные именно сегодня, принесут хорошую прибыль.