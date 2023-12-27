28 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя встречать этот день в одиночестве

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 декабря, в православном календаре - день памяти двадцати тысяч христианских мучеников. День памяти 20 тысяч мучеников – это важный православный праздник. Оно посвящено христианам, погибшим за веру во Христа 302 года в городе Никомедия (современная Турция). Их сожгли в церкви, когда они отказались выйти и принести жертву языческим богам по приказу римского императора Максимиана.

Приметы 28 декабря

Народные приметы 28 декабря / Фото: Pexels

Метель — к дождливому лету.

Чирикают воробьи — скоро потеплеет.

Вороны летают в небе — к снегопаду, садятся на деревья — будут морозы.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям этот день называли Рождественский мясоед. Нельзя было встречать его в одиночестве. Иначе придется весь год провести вдали от дома и близких. Плохая примета брать деньги или продукты взаймы, долго не сможешь выпутаться из финансового кризиса. А еще нельзя шить или вязать, чтобы не запутать свою судьбу.

Что можно делать завтра

На Рождественский мясоед было принято готовить и подавать на стол только мясные продукты. Также пытались всей семьей загадать одно желание — тогда оно обязательно сбудется.

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