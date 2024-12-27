28 декабря — какой церковный праздник, почему работать в этот день запрещается

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 декабря, в православном календаре день памяти святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии. Святые 2000 мучеников, сожженных в Никомидии, являются одной из крупных групп ранних христианских мучеников, пострадавших за свою веру во время гонений на христиан в Римской империи. Событие произошло в Никомидии (современный Измит в Турции), столице провинции Вифиния, во время жестоких гонений императора Диоклетиана (284–305 гг.), начавшихся около 303 года.

Диоклетиан издал указы, требовавшие от христиан отказаться от веры, поклоняться римским богам и приносить жертвы императору. Неисполнение этого приказа считалось изменой и каралось смертью. По преданию, во время великого христианского богослужения на Рождество, императорские солдаты оцепили церковь, где собралось около 2000 христиан. По приказу власти храм подожгли, и все находившиеся внутри погибли в огне, исповедуя свою веру во Христа.

Эти мученики предпочли умереть, чем предать свою веру. Они стали примером непреклонности христианской веры в условиях жестоких преследований. Эта история напоминает нам о непростых временах ранней Церкви и о том, как вера смогла вдохновлять людей на подвиги.

Приметы 28 декабря

Народные приметы 28 декабря / Фото: Unsplash

Не лежит снег на земле – в следующем году плохо уродят злаки.

Во время заката красное небо – к снегопаду.

Дует северный ветер – ждите морозов.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ругать или бить лошадей – они начнут хуже работать. Запрещается тяжелый физический труд, потому что он принесет в вашу жизнь невзгоды. Не следует ходить в гости – весь год будете одинокими.

Что можно делать завтра

В этот день традиционно поют рождественские песни, ходят от дома в дом и колядуют. День также считается удачным для рукоделия и прядения.

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